Что нужно знать, если часто ездишь за границу? 1 19.01.2019, 10:49

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Фото: bel-jurist.com

На переходах - новые подходы.

С 1 января изменились нормы ввоза на территорию ЕАЭС товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов.

В соответствии с приложением № 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», с 1 января 2019 г. без уплаты таможенных платежей возможен ввоз в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже товаров для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму эквивалентную 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг, пишет «Вечерний Брест».

В случае превышения установленной нормы необходимо уплатить таможенные пошлины, налоги с применением единой ставки в размере 30 % от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы.

АЛКОГОЛЬ ВЗВЕСЯТ ОТДЕЛЬНО

УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ НОРМЫ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ:

неделимых товаров (товар весом более 35 кг). В отношении неделимого товара таможенные пошлины, налоги исчисляются от общей стоимости или от общего веса;

этилового спирта, алкогольных напитков и пива. При ввозе этилового спирта в количестве не более 5 литров уплачиваются таможенные платежи с применением единой ставки 22 евро за 1 литр. Алкогольные напитки и пиво в количестве не более 3 литров могут ввозиться без уплаты таможенных платежей и не включаются в весовую и стоимостную норму беспошлинного ввоза товаров;

товаров для личного пользования, ввозимых воздушным видом транспорта. Стоимостные и весовые нормы при ввозе воздушным видом транспорта - 10000 евро в эквиваленте и (или) 50 кг.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НОРМА 20 КГ И (ИЛИ) 300 ЕВРО

В целях приведения в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза законодательства Республики Беларусь в сфере таможенного регулирования по вопросам, отнесенным Таможенным кодексом Евразийского экономического союза к компетенции национального законодательства, 22 декабря 2018 г. принят Указ Президента Республики Беларусь № 490 «О таможенном регулировании».

В новой редакции изложен Указ Главы государства № 360 «О перемещении товаров для личного пользования» (далее - Указ № 360).

В новой редакции Указа № 360 определено, что физическим лицом, осуществляющим въезд на территорию Республики Беларусь чаще одного раза в три календарных месяца, без уплаты таможенных пошлин, налогов могут быть ввезены товары для личного пользования, общий вес которых не превышает 20 кг и (или) стоимость которых не превышает 300 евро в эквиваленте.

"ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ"?

Нормы ввоза товаров для личного пользования в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже определяются без учета товаров для личного пользования, бывших в употреблении и необходимых в пути следования и (или) месте назначения, включенных в утвержденный Указом № 360 перечень - например, предметы личной гигиены, бывшие в употреблении одежда, обувь, иные предметы гардероба и другие. Необходимо учитывать, что такие товары для личного пользования определяются с учетом критериев, установленных пунктом 2 примечания к приложению Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107:

общепринятая (традиционная) практика использования в пути следования и (или) месте назначения, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, частоты пересечения таможенной границы ЕАЭС;

наличие признаков износа (в том числе царапин, вмятин, иных механических повреждений), стирки, иного использования;

отсутствие бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки, в том числе перемещаемых отдельно, за исключением упаковки, поврежденной способом, исключающим восстановление ее первоначального состояния экономически выгодным способом;

ввоз в единичном или ином количестве, необходимом для общепринятой (традиционной) практики использования такого товара, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, объективной необходимости в пути следования и (или) месте назначения.

ВЪЕЗД ПОСЛЕ "ПОВРОТА" НЕ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ

В новой редакции Указа № 360 решена проблема применения нормы ввоза (300 евро и 20 кг) при возврате граждан контролирующими службами сопредельного иностранного государства. Ранее такой возврат считался въездом на территорию страны и учитывался при определении периодичности пересечения границы. Согласно новой редакции Указа № 360, при возврате необходимо предъявить должностным лицам белорусской таможни документ, подтверждающий отказ во въезде на территорию сопредельного государства, и пассажирскую таможенную декларацию для фиксации факта отсутствия приобретенных товаров. При последующем въезде и представлении указанных документов въезд после возврата не будет учитываться для целей применения пониженной нормы ввоза товаров для личного пользования.

ЖЕСТЧЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВВОЗЕ ТРАНСПОРТА

Установлены более жесткие требования в отношении авто- и мототранспортных средств для личного пользования, прицепов к таким транспортным средствам, ввозимых физическими лицами, признанными переселившимися на постоянное место жительства в Республику Беларусь. Для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов такие транспортные средства должны находиться в собственности и быть зарегистрированы на указанных лиц в стране предыдущего проживания в течение не менее двух лет до даты выдачи документа, подтверждающего признание такого лица переселившимся на постоянное место жительства в Республику Беларусь.