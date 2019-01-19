«145 миллионов превратили в дураков» 7 19.01.2019, 11:11

4,609

Фото: Известия

Экстремисты группировки "Исламское Государство" берут на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске.

Телеграм-канал Baza публикует сведения, которые также говорят в пользу теракта. Почему власть продолжает отметать эту версию? В обсуждении на Радио Свобода участвуют: соучредитель канала Baza Анатолий Сулейманов, президент ассоциации ветеранов "Альфы" Сергей Гончаров, политик Геннадий Гудков, журналист Анна Лялькова (Магнитогорск).

Елена Рыковцева: Мы с вами уже начинали говорить на эту тему 4 января, это было через 5 дней после того, что случилось в Магнитогорске. Мы говорили о том, что существует версия теракта, но при этом основывались только на предположениях жителей, на их ощущениях, на том, что мы пытались сводить какие-то версии между собой. Ни в коем случае не было никаких этому особенных подтверждений. Их нет официальных и сейчас, но появилась новая неофициальная информация, которую мы будем обсуждать сегодня. С нами Геннадий Гудков. По телефону с нами Анатолий Сулейманов, это человек, который представляет Телеграм-канал «База». В этом издании сегодня появилась та самая новая информация, что это все-таки был теракт. Сначала познакомим вас с официальной версией того, что случилось в Магнитогорске, потом с неофициальной версией, представленной сегодня Телеграм-канала «База», потом начнем все это обсуждать. Давайте начнем с официальной.

1 декабря около 6 утра в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, 164произошел взрыв, в результате которого обрушился подъезд 10-этажного жилого дома и погибли 39 человек.

По официальной версии, которая была озвучена уже 31 декабря, это был взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 109 о причинении смерти по неосторожности.

На следующий день, 1 января, в городе загорелась и взорвалась маршрутка. В ней находились три человека, они погибли на месте. По заявлению МВД, причиной этого стала неисправность оборудования.

Сегодня американская компания SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность сторонников джихада, сообщила, что ответственность за взрывы в Магнитогорске взяла террористическая организация «Исламское государство».

Следственный комитет России отреагировал на это официальным сообщением на своем сайте. В нем говорится, что приоритетной остается версия взрыва бытового газа, так как следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах не обнаружено. Также представитель Следственного комитета Светлана Петренко призвала журналистов не доверять сообщениям террористических организаций, которые, по её словам, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.

Елена Рыковцева: Ваши первые ощущения 31 декабря и потом, две недели прошло, менялись ли они?

Геннадий Гудков: Не буду скрывать, не буду лукавить, менялись. Сначала я был убежден почти на 100%, что поскольку даже механика взрыва, я не физик, но тем не менее, у меня есть мозги, я прекрасно понимаю, что если там не было подвала, то взрыв должен был пойти вниз по пути наименьшего сопротивления, он не причинил бы такого разрушения, таких жертв не повлек за собой. Все говорило в пользу теракта, включая сообщения местных СМИ, независимых СМИ, к счастью, там еще есть такие СМИ. Те факты, которые они предъявляли, и съемки, убеждали меня в том, что это был теракт. Но позиция Следственного комитета, полиции была такой, что они начали говорить, что мы провели смывы, никаких следов азотистых соединений не обнаружено. Я думаю: ну не могут же они так врать. Неужели действительно так рванул газ? Потом прислали астраханскую съемку, где рванул газ, там действительно сложился подъезд, но там был подвал, там накопление долго шло. Но тогда у меня другой вопрос: это мог бы быть и умысел, ищите дальше, копайте дальше, ведь никто не сказал, что взрыв бытового газа по бытовой причине. Даже сегодняшний врущий Следственный комитет, в чем у меня нет никаких сомнений, он не говорит, что исключается версия, он говорит, что у нас приоритетная версия бытовой газ, нам так велели говорить. Мы бы хотели может быть сказать больше, но не можем. Поэтому у нас приоритетная, а вы террористам не верьте. Мы террористам не верим, мы верим своим гражданам, мы верим журналистским расследованиям. Я сюда приехал в полной убежденности, что это был теракт, потому что я прослушал интервью одного из коллег Анатолия, которые проводили это расследование. У меня сегодня нет никаких сомнений, все последние сомнения, даже крошечные отпали, что это был заранее спланированный, хорошо подготовленный теракт, который повлек большое количество жертв.

Нет никаких сомнений, что была попытка задержания этой маршрутки, в ходе этого задержания либо они сами подорвались, либо подорвалась маршрутка случайно от газового оборудования, что это были люди, причастные к этому теракту. У меня нет никаких сомнений, что взрыв должен был быть не один, чисто по счастливой случайности жителям Магнитогорска просто повезло. Самое страшное, что у меня есть абсолютная убежденность, что деградация власти достигла какой-то совершенно неприличной критической точки, при которой власти не то, что доверять нельзя, даже слушать нельзя, всерьез рассматривать нельзя. Превратить 145 миллионов в дураков, которые должны слушать всякую ересь, всякую ложь, врать, начиная с самого верха. Что, президент не знал 31 числа, что произошло? Знал. Полиция знала? Знала. ФСБ знала? Знала. Все они дружно врут, распространяя ложь по всем каналам. Это говорит о том, что власть полностью деградировала, она не уважает народ, она плюет на всех своих избирателей, на все население, превратила в какое-то стадо, которому можно скормить любую жвачку. Это главный сегодняшний вывод, он гораздо горче, острее, трагичнее, нежели то, что там произошел теракт.

Елена Рыковцева: Тут еще есть такая вещь, даже не нужно быть специальным расследователем, а нужно обладать некими базами региональной прессы, центральной прессы. Меня еще 4 января насторожило, мы ведь об этих взрывах бытового газа знаем достаточно много и очень быстро мы узнаем, в какой квартире, какого рода жильцы, мы диагноз медицинский знаем, что этот был сумасшедший, этот был не очень здоров, там бабушка какая-то. Складывается подъезд, но они вычленяют и вычисляют виновника взрыва этого газа. Я сегодня не поленилась, еще раз пересмотрела официальные заявления по Волгограду, по Астрахани, по Ижевску, везде называется квартира, называются фамилии тех, кто жили в этой квартире, которая является эпицентром взрыва, после которого пострадали люди и сложился этот подъезд. Здесь нет ничего.

Геннадий Гудков: Мне кажется, что сейчас в силовой системе идет разброд и шатание. Превращать сотрудников в лгунов и мерзавцев, я думаю, не все это прощают, даже сотрудники. То, что журналисты сегодня получили информацию в надежных источниках, я понимаю так, что в силовых структурах зреет недовольство, потому что их все время заставляют врать, обманывать, лукавить, скрывать какие-то серьезные проколы. Человеческую совесть никто не отменял.

Елена Рыковцева: В том-то и дело, видимо, настолько серьезная ситуация, что люди, у которых есть совесть, решили поделиться своей информацией. Мы увидели сегодня это расследование, мы сейчас вам его представим, расследование Телеграм-канала «База».

18 января телеграмм-канал «База» опубликовал свою версию взрыва в Магнитогорске.

Проект «База» создан выходцами из изданий Маш и Лайф Ньюс, это их первый материал.

В издании уверены, что это был теракт. Телеграмм-канал называет имена причастных к взрывам – это водители маршруток Махмуд Джумаев и Алишер Каимов и сотрудник автосервиса Альмир Абитов. Согласно публикации «Базы», они готовились к теракту около полуголда.

Эпицентр взрыва 31 декабря по сведениям Базы находился на втором этаже в квартире №315. Хотя официальная версия говорит о бытовым взрыве газа, по словам сотрудников «Газпром газораспределение Челябинск»,которые приводит «База», газовое оборудование в 164-ом доме сменили год назад и никаких жалоб на утечки всё это время не поступало. При этом пять несвязанных между собой источников Базы сообщили, что в теракте использовался гексоген - одно из самых мощных существующих взрывчатых веществ. По своей силе он в несколько десятков раз превосходит тротил.

Известно, что 315-ую квартиру сдавали,как на длительный срок, так и посуточно, поэтому жители дома привыкли к тому, что постояльцы часто меняются. Последний раз квартира была сдана вечером 30 декабря.

По утверждению «Базы», теракт в доме 164 на проспекте Карла Маркса должен был произойти рано утром первого января. При этом, как сообщает издание, подрыв дома задумывался как последнее звено в целой серии терактов по всему городу. По сведениям Базы, бомбы собирались заложить в местах гуляний в ночь на первое января, взрывы должны были начаться вскоре после праздничного салюта, а уже рано утром, теракт в жилом доме.

Утром 1 января в урне на автобусной остановке дворник нашел пластиковую бутылку, из которой торчали провода, присоединенные к кнопочному мобильному телефону. Сотрудники полиции подтвердили – это самодельная взрывчатка. «База» пишет, что первым делом сотрудники спецслужб провели детализацию и биллинг сим-карты из этого телефона. Проверили ещё несколько десятков номеров и выяснили, что часть из них зарегистрирована на жителей Магнитогорска, в частности на некоего Махмуда Джумаева. После проверки по базам обнаружилось, что у него есть машина – «ГАЗель» с номерным знаком В919ТЕ.

Поздним вечером 1 января сотрудники ФСБ и МВД оцепили район, где снимал квартиру один из подозреваемых. Неожиданно из зоны оцепления попыталась прорваться "ГАЗель" с номерами В919ТЕ. Раздались выстрелы, после чего машина загорелась и взорвалась.

«База» утверждает, что органы давно знали о существовании этой группировки в Магнитогорске. Они были известны поименно, более того, спецслужбы отслеживали их номера телефонов и фиксировали переписки и звонки. Это обыкновенная работа, которую ведомства вроде Центра противодействия экстремизму МВД ведут в каждом регионе России. По словам издания, перед Новым годом террористы перенесли большую часть общения на другие симки, о существовании которых сотрудники на тот момент могли не знать.

Елена Рыковцева: С нами на связи Анна Лялькова, это журналист из Магнитогорска. Скажите, пожалуйста, как в городе отнеслись к этим новым фактам, которые появились? Это удивило или это вовсе не удивило, а только укрепило людей в том, о чем они уже догадывались или подозревали?

Анна Лялькова: Я могу сказать, что нас ничего не удивило. Единственное, что нас удивило — это достаточно позднее заявление ИГИЛ. Потому что прошло уже больше двух недель, обычно они реагируют гораздо раньше. Из тех людей, с которыми общаюсь я, которые верили в другую версию, нежели взрыв бытового газа, нас не удивило ничего.

Елена Рыковцева: Чем вы объясняете упорное, уже две недели тянущееся нежелание властей ваших местных, российских признавать, что это был теракт?

Анна Лялькова: Судить, почему они молчат, я не могу. Я могу просто привести пример, когда моим коллегам и мне органы после взрыва маршрутки 1 января отвечали: да, у нас взорвалась маршрутка. 1 января за полчаса до того, как взорвалась маршрутка, мы выходили с друзьями из кино, из того самого торгового центра, который, по слухам, тоже хотели взорвать. Буквально сразу включила телефон, начинают приходить сообщения. Я понимаю, что меньше, чем остановка, расстояние между кинотеатром и тем местом, где взорвалась маршрутка. Это было в режиме реального времени. Мы прекрасно знаем, что перекрывались дома, у меня лично у знакомых, мы ходили гулять с собаками, они не могли возвратиться обратно, потому что дома были оцеплены. Я не знаю, может быть боятся разводить панику, но паника после взрыва маршрутки была еще сильнее. Мы ждали каких-то комментариев, чтобы нас успокоили, потому что это была невыносимая обстановка. Это молчание невыносимо. Мы ждали комментариев и ждем.

Елена Рыковцева: Мы поняли, что вы совершенно не удивлены тем, что случилось, вот этим расследованием «Базы», люди только укрепились в своих подозрениях.

Геннадий Гудков: Я удивлен упорством, маниакальным упорством, с которым власти врут своему народу три недели подряд. Я такого еще не помню. У нас были Петров и Боширов, которые отличные ребята, ничего криминального.

Елена Рыковцева: Но там святое врать.

Геннадий Гудков: Конечно, президент сам себя подставил и выставил посмешищем перед всем миром. Маша Захарова сказала, с нее как с гуся вода, она столько врет, что чуть больше, чуть меньше. Поэтому маниакальное упорство в вранье при всем том, что там информация расходится, идет расследование, там есть не только есть интересы каких-то столичных журналистов, но есть еще и местные СМИ, которые много давали репортажей, они первые высказали версию о теракте. Поэтому это уже за пределами не только здравого смысла, всегда какие-то должны быть остатки совести, чести. Люди в погонах, у них все-таки есть понятия какой-то чести, офицера или честного гражданина, они не могут перешагнуть это, а власти могут — вот что страшно.

Елена Рыковцева: Люди в погонах тоже бывают разные.

Геннадий Гудков: Но все-таки мы видим, что информация утекает, люди хотят, чтобы страна знала правду.

Елена Рыковцева: Нашу аудиторию я призову прочитать внимательно это расследование, оно очень серьезное. История этих людей, этих «маршруточников», как они их называют — это целая драма, это семейная драма, как они уходили в радикальный ислам. Считаете ли вы абсолютно доказанным фактом, что эти три человека, которых уничтожены в маршрутке, они же и были инициаторами взрыва?

Геннадий Гудков: А также: это была машина под аркой взорвана или это был инспирирован взрыв в квартире?

Елена Рыковцева: Считаете ли вы доказанным, что этим взрывом занимались ровно те люди, которые были в маршрутке?

Анатолий Сулейманов: Мы не Телеграм-канал, у нас все гораздо шире. Мы планировали выходить гораздо позже — в феврале. То, что мы вышли с этим расследованием, говорит только об одном: нам сообщили, что это возможно теракт, 31 декабря вечером. Мы готовим сейчас медиа-платформу, нам пока некуда это ставить. Это был один источник, мы сразу подтвердить не могли, мы думали о том, что если это теракт, то коллеги и так об этом расскажут. Нам запускаться почти через полтора месяца, нам там делать нечего. Прошла неделя, даже больше, мы понимаем, что никто ничего пока не делает. Поздно, время уходит, информация очень быстро закрывается, жестко закрывается. Мы столкнулись с каким-то небывалым, мы раньше с таким не сталкивались в своей работе. Соответственно, мы начали поздно 6 января расследование. В ходе этого расследования мы нашли троих главных наших героев «маршруточников». Например, я не уверен, что эти три человека могли быть причастны к изготовлению взрывчатки на основе гексогена. Гексоген можно произвести в домашних условиях, мы сомневаемся, что эти «маршруточники» обладали необходимой квалификацией.

Елена Рыковцева: Но при этом вы считаете доказанным, что к этой квартире они имели отношение, что они пытались ее снять и сняли?

Анатолий Сулейманов: Они имели отношение к этой квартире. Они были в составе той группы, которая имела отношение к взрыву в этой квартире. Мы для себя считаем это доказанным. Ваш коллега в сюжете достаточно плотно прошелся по нашему расследованию, четко изложил. Вы говорили про газ, дело в том, что у нас была такая версия, мы изначально думали и рассматривали версию, что могли открыть газ, вырвать шланг, повредить трубу в квартире, а взрывчатку использовать для некоей детонации. Мы не смогли подтвердить такой факт. СК говорит — это взрыв газа, официальная версия звучит — это взрыв газа. Но мы не смогли подтвердить, в результате чего происходила утечка. Вы наполните газом квартиру, заклейте все стыки и так далее, не факт, что у вас газ рванет. Должен поступать кислород. Мы представляем: открыл конфорку, час подержал и квартира взорвется. Это далеко не так. Мы не смогли для себя подтвердить, в результате чего утечка газа происходила. Поэтому эту версию — сочетание газа и взрывчатки, мы исключили. Мы считаем, что взрывы должны были произойти в ночь с 31 на 1-е. Сначала заложенные взрывчатые устройства по городу, в центре города в основном, а затем под утро квартира и обрушиться дом. Мы думали: хорошо, если они хотели это сделать утром 1-го, зачем нужно было начинать наполнять, условно говоря, газом 31-го числа, за сутки? Мы эту версию исключили. Мы придерживаемся другой версии, она для нас приоритетна.

Фото: TACC

Отвечая на ваш вопрос, Геннадий, про машину, это было действительно одно из самых первых сообщений о том, что въехала машина под арку и взорвалась. Мы нашли человека, который звонил, заявителя. Он сказал, что я видел, что машина въехала под арку, а потом произошел взрыв. Начали узнавать, сколько приблизительно времени прошло между тем, как машина въехала и произошел взрыв. В конце концов, если машина взорвалась, должны были остаться следы, какой-то остов сгоревший. Но мы не смогли подтвердить, что подобные останки машины там были. Поэтому мы словам этого заявителя не верим.

Елена Рыковцева: Анатолий, вы не исключаете, что эта улика могла быть сокрыта?

Анатолий Сулейманов: Мне сложно сказать, мы не смогли найти. Мы искали, честно.

Геннадий Гудков: Вы пришли к выводу, что взрыв был в квартире?

Анатолий Сулейманов: Да.

Геннадий Гудков: Вы пишете в своем расследовании, что на самом деле при смывах с панелей, где произошел взрыв, были обнаружены следы азотистых соединений, типичных для взрывчатки?

Анатолий Сулейманов: Да.

Геннадий Гудков: То есть вы считаете, что это был не взрыв бытового газа — это был чистый взрыв традиционной взрывчатки, гексоген, азотистые соединения?

Анатолий Сулейманов: Мы придерживаемся в основном этой версии.

Геннадий Гудков: Я так понимаю, что ваша версия подтверждается вашими источниками, которые знают больше?

Анатолий Сулейманов: Конечно, да.

Елена Рыковцева: То есть фактически с вами поделились результатами экспертиз?

Анатолий Сулейманов: По поводу экспертиз. После обрушения верхний слой дали обработать экспертам из полиции, они ничего не нашли, а нижний слой им не дали исследовать. Я не могу сказать, что с нами поделились результатами экспертизы, но я так скажу, что очень много людей хотели помочь в этом расследовании.

Елена Рыковцева: Это то, что предположил Геннадий Гудков, те, у которых совесть еще осталась, если в пафос впадать.

Анатолий Сулейманов: Это так и было на самом деле, люди хотели помочь.

Геннадий Гудков: Совесть такая штука, она все равно себя проявляет.

Елена Рыковцева: Как эти люди погибли? Они были уничтожены так же, как их уничтожают в Дагестане, или они взорвались сами в этой маршрутке?

Анатолий Сулейманов: Я вам честно скажу, я не могу ответить на этот вопрос стопроцентно. Мы прописали, что было с маршруткой. В принципе маршрутка на газе, там как внутри могло что-то сдетонировать, так и мог сдетонировать газ при обстреле. Это мог быть самоподрыв, конечно. Когда они пытались уехать, просто как при спецоперации стреляют на поражение и все, там взорвался газ, а дальше уже два тела обуглились, а одно тело выбросило на улицу.

Елена Рыковцева: Вы не исключаете, что этот подрыв квартиры был случайным?

Анатолий Сулейманов: Да, мы придерживаемся этой версии.

Геннадий Гудков: Правильно я понимаю, что они не собирались взрывать квартиру, это был самоподрыв технический, они собирались эту взрывчатку развести по местам, организовать серию терактов, серию взрывов на улицах 1 января?

Елена Рыковцева: Либо в эту серию входила квартира вместе с подъездом.

Анатолий Сулейманов: Серия терактов, а потом квартира. Итоговый взрыв — это квартира.

Геннадий Гудков: Я разговаривал с химиками, мне объяснили люди, которые работали на производстве взрывчатых веществ, что действительно можно изготовить взрывчатку в кустарных условиях, но это небезопасное занятие. Взрывчатка, изготавливаемая в промышленности, она не склонна к самоподрыву, потому что на последнем этапе она проходит процедуру техническую глубокого охлаждения, это придает устойчивость ее кристаллической решетке к различным воздействиям. В кустарных условиях это сделать невозможно. Вполне возможно, что в этой квартире могла быть использована кустарная взрывчатка. Я понимаю, что Анатолий хочет сказать, что он не считает исчерпанной эту группу, что она могла быть больше, шире и опираться на каких-то других людей, которые в том числе знали химию, знали процедуру и технологию изготовления взрывчатки. Они пока еще может быть даже на свободе.

Анатолий Сулейманов: Да.

Елена Рыковцева: Мы послушаем опрос. Мы 4 января проводили опрос на улице: достаточно ли вам информации о том, что произошло в Магнитогорске? Мы провели сейчас новый опрос аналогичный: изменилось ли ваше отношение, ваше восприятие всей это трагедии, считаете ли вы, что не так обстояли дела, как вы думали поначалу?