Павел Гриб в суде заявил о подмене главной свидетельницы и избиении при аресте в Беларуси 2 19.01.2019, 11:20

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Павел Гриб

Активист считает, что в Беларусь его заманили российские силовики.

Украинский политзаключенный Павел Гриб в суде Ростова-на-Дону (Россия) 18 января января заявил, что в суде вместо Татьяны Ершовой, которую он якобы склонял к терроризму, выступала другая девушка, а переписку от ее имени вели силовики. Об этом сообщает издание "Кавказский узел".

Гриб зачитал заявление, в котором говорится, что имеющийся в материалах дела перевод с украинского языка его переписки с Ершовой "крайне низкого качества", а скриншоты переписки отсутствуют. По его словам, такие материалы "сформировали определенное предубеждение у обвинения и суда".

Гриб рассказал, что общался с Ерошовой в Skype своего знакомого Павла Капиноса, с которым, как и с Ершовой, познакомился в соцсети "ВКонтакте".

"Доступ к аккаунту имел не только я, но и Капинос", – подчеркнул он.

Политзаключенный выразил мнение, что в июне – августе 2017 года от имени Ершовой с ним общались российские силовики, которые и решили его выманить.

"С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как позднее я понял. Я убежден, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медпомощи в СИЗО", – подчеркнул Гриб.

Он добавил, что свою вину не признавал и не признает.

Гриб рассказал об избиении во время задержания

Встреча, по словам Павла Гриба, была назначена в буферной зоне на белорусско-украинской границе, однако в последний день девушка попросила приехать в Гомель.

"Возможно, мать Ершовой и какая-то девушка встретились со мной в Гомеле. После встречи я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Чернигов, однако меня встретили неизвестные (мне) люди. Их было пять, накинули мне на голову капюшон. Меня погрузили в микроавтобус, вывезли в лес, выкинули там, затем из леса привезли в отдел (cиловой структуры) на автозаке. Ко мне применяли физическую силу, забрали документы и обратный билет", - рассказал Павел Гриб.

Ранее трое оперативников уголовного розыска рассказали о задержании Гриба в городе Ярцево Смоленской области. По версии подсудимого, он был задержан другими людьми в белорусском Гомеле.

По словам Гриба, по дороге его душили. "В лесу, когда вытащили, также били ногами, (нанесли) 10 ударов в живот. В отделе угрожали повесить на шведскую стенку вверх ногами. Заходил еще один мужчина и со словами: "Это ты хотел школу подорвать?" нанес с размаху еще пару ударов по колену", - сказал подсудимый. Он сообщил, что задержание было оформлено после того, как силовики добились "формального признания". "Все это время я был прикован к шведской стенке или 32-килограммовой гире", - сказал подсудимый, добавив, что сможет опознать всех находившихся с ним оперативников.

Отвечая на вопросы своего адвоката, Гриб пояснил, что в Ярцево ему не давали есть и пить, а о сути обвинения он впервые узнал от следователя. "Мне прямо сказали: "Либо признаешь все, либо остаешься здесь еще на неделю", - заявил подсудимый.

Гособвинитель Алексей Ханеня огласил показания, в которых Гриб подтверждает, что обсуждал с Ершовой инструкцию по изготовлению нитроглицерина. Подсудимый заявил суду, что подписал показания под давлением.

Павел Гриб повторил, что не склонял Ершову к изготовлению бомбы. "Никто не собирался производить взрыв. Негативных отзывов о русских учителях, одноклассниках не было. Ершова хотела что-то сделать, но не взрыв, а мелкое хулиганство. Я не одобрял и не поддерживал (эти) намерения", - заверил коллегию судей Гриб. Сообщения о нитроглицерине, по словам Гриба, Ершовой отправлял не он, а кто-то другой.

"Вину не признавал и не признаю никогда!" - резюмировал Павел Гриб.

"Павел рассказал об избиении при задержании, про то, как его душили похитители, как издевались и выбивали показания. Но реакция суда нулевая", - констатировал 18 января отец Павла Гриба на своей странице в Facebook.

После того как в октябре 2018 года к Грибу не были допущены украинские врачи, власти этой страны обвинили Россию в намеренном вреде здоровью подсудимого. 10 января Евросоюз потребовал освободить Гриба, поскольку тот нуждается в специализированной медицинской помощи. Однако 17 января Общественная наблюдательная комиссия Ростовской области заявила, что его состояние здоровья не мешает находиться под арестом.

Отметим, что на заседании 18 января присутствовали два представителя СМИ, включая корреспондента "Кавказского узла", мать Павла Гриба, представитель генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и один местный житель.

24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу с Ершовой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.

3 июля 2018 года отец Гриба Игорь рассказал, что во время этапирования из Краснодара в Ростов-на-Дону его сын был избит другими заключенными, которые узнали, по какой статье он обвиняется. У него также забрали переданные консулами продукты и вещи. 5 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой обращение по поводу состояния здоровья Гриба и информации о его избиении. Медики в российском СИЗО не обнаружили свидетельств избиения Гриба, сообщили 5 июля в Федеральной службе исполнения наказаний РФ.

23 июля в суде Ростова-на-Дону начали рассматривать по существу дело украинского политзаключенного. Он свою вину не признал. Суд отправил обвинительное заключение на доработку.

15 ноября суд повторно начал рассмотрение дела по существу. Гриб снова заявил о невиновности и отказался давать показания.

12 декабря Грибу стало плохо в суде, заседание перенесли на 21 декабря.

18 декабря украинский врач, доктор медицинских наук, профессор Василий Притула заявил, что заболевания Гриба прогрессируют, в частности, портальная гипертензия, спленомегалия (увеличение селезенки) и гиперспленизм (увеличение селезенки с ростом количества клеточных элементов в костном мозге).

Кроме того, констатированы цирроз печени и снижение свертывающей функции крови.

Есть угроза обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, появления язвы желудка и кровотечений.