Александра Герасименя: Мы совершенно точно не собираемся гнать сюда российский новостной контент 1 19.01.2019, 11:44

Александра Герасименя

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пловчиха все еще надеется запустить собственную радиостанцию «Спорт FM».

– Мы с самого начала не скрывали имена учредителей, инвесторов, готовых вкладывать средства в наш проект, а также то, что помимо «Спорт FM» на белорусский рынок придут еще несколько радиостанций. Это радиостанции-доноры. Мы на свой проект не просим денег у государства, и нам нужно его как-то окупать. Учитывая, что «Спорт FM» узкоспециализированная радиостанция, она не будет приносить огромной прибыли. Это скорее социальный проект, который требует поддержки со стороны. Поэтому необходимы станции-доноры, поддерживающие наш проект. Мы совершенно точно не собираемся гнать сюда российский новостной контент, мы планировали брать только музыку с «Европы+», и то не более 25 процентов.

– У вас не пропало вдохновение заниматься этим проектом?

– Энтузиазм есть, и проект, несмотря ни на что, хотелось бы реализовать. Но все зависит ведь не только от меня. Будем обсуждать, что делать дальше. Тем более мы и офис арендуем, и люда у нас работают. Надеюсь, о нашем проекте узнает глава государства и все-таки одобрит его.

– Ваз называют скрытыми лоббистами российского олигархического бизнеса.

– Мы все давно знаем друг друга. Мы лоббируем только интересы нашей страны, – сказала Герасименя в интервью «Народнай Волі».