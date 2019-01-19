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Сын Арнольда Шварценеггера повторил знаменитое фото отца

  • 19.01.2019, 12:12
  • 2,413
Фото из Instagram-аккаунта projoe2

Парень решил показать, что находится не в худшей форме.

21-летний внебрачный сын актера Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна в деталях воссоздал знаменитое "фирменное" фото своего отца через 43 года.

В Instagram он разместил свой снимок, на котором он предстал в той же позе в спортивном зале.

Этим он хотел показать общественности, что находится не в худшей форме, чем его отец.

Фото из Instagram-аккаунта projoe2

Один из подписчиков буквально отметил, что видит нового "терминатора".


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