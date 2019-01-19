Изменились правила пребывания граждан в пограничной зоне
- 19.01.2019, 13:30
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Правила несколько упростились.
Теперь вместо паспорта белорус вправе предъявить водительское или служебное удостоверение, а также военный билет.
Иностранцы и вовсе смогут следовать транзитом без пропуска через пограничную зону в санатории, дома отдыха и объекты придорожного сервиса. Нововведения также расширят функции таможенной службы, частично наделив ее полномочиями пограничников.
"Должности, которые будут высвобождены в органах погранслужбы в ходе передачи отдельных функций таможенникам, будут направлены в т.ч. для обеспечения II Европейских игр, которые будут проходить в этом году в Минске", - сказал tvr.by Сергей Дроздов, начальник юридического управления Государственного пограничного комитета Беларуси.
Более подробную информацию о нововведениях можно узнать на портале Госпогранкомитета, а также во время нахождения в погранзоне или пересечения государственной границы.