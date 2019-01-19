На бое российского боксера в США вместо гимна России включили гимн СССР 10 19.01.2019, 13:43

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Российская команда возмущаться не стала.

На бое между американцем Деметриусом Андраде и россиянином Артуром Акавовым перепутали гимны. Вместо российского включили версию гимна СССР со словами, пишет korrespondent.net.

Инцидент произошел перед началом поединка, когда спортсмены уже вышли на ринг. Российская сторона возмущаться не стала и гимн доиграл до конца.

Отметим, что поединок состоялся в Нью-Йорке и завершился победой Андраде техническим нокаутом в 12-м раунде.