Украина считает выгодной покупку у Беларуси топлива, сделанного из российской нефти 1 19.01.2019, 14:09

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Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник.

Украина покупает у Беларуси топливо, сделанное из российской нефти, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он назвал закупку этого топлива выгодной.

«Нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Беларуси, которая, разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно»,— сказал Тука в эфире телеканала «112.Украина».

В качестве альтернативного варианта замминистра назвал покупку европейской нефти. Однако это, по мнению Георгия Тука, было бы более затратно для украинских властей.

Как напоминает российская газета «Коммерсант», в 2017 году Россия и Беларусь заключили соглашение, устанавливающее объем беспошлинных поставок нефти — 24 млн т в год. В рамках договоренности задействован механизм «перетаможки» — право на реэкспорт 6 млн т российской нефти с зачислением пошлин в бюджет Беларуси. В октябре 2018 года Россия перечислила Беларуси $263 млн в качестве пошлин от реэкспорта.

В январе Александр Лукашенко поручил проработать подготовку альтернативных маршрутов поставок нефти. Топливо может проходить через прибалтийские порты. Разногласия между Москвой и Минском возникли из-за налогового маневра в РФ: Беларусь пытается добиться компенсации потерь, которые республика оценила в $383 млн.

Вчера же белорусский диктатор заявил, что россияне вытесняют белорусов с украинского рынка нефтепродуктов.