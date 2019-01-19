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На Ровенской АЭС произошло отключение энергоблока

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  • 19.01.2019, 14:31
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Иллюстрационное фото
Источник: energoatom.kiev.ua

Два энергоблока Ровенской АЭС работают с полной нагрузкой.

На Ровенской АЭС (Украина) произошло отключение от сети энергоблока №3, сообщила пресс-служба госпредприятия НАЭК Энергоатом в субботу, 19 января.

"18 января 2019 года в 23:54 энергоблок №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети. Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровенской АЭС до 37%. Работает комиссия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории РАЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось.

Блок №1 находится в плановом капитальном ремонте, блоки №№2,4 работают с полной нагрузкой.

Напомним, Ровенская АЭС отключала энергоблок №1 на ремонт 29 декабря. Работы продлятся более двух месяцев.

За неделю до этого энергоблок №1 был внепланово отключен от энергосети из-за неправильно сформированного сигнала автоматической защиты.


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