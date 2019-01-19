СБУ задержала одессита, которому поручили взорвать нефтепровод «Одесса–Броды» 1 19.01.2019, 15:04

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Мужчина давно сотрудничал с российскими спецслужбами.

Когда ему предложили совершить теракт, он испугался, и теперь сотрудничает со следствием.

Брат задержанного – бывший активист "Куликового поля", нынешний координатор пророссийского "подполья" в Одесской области, сообщает Цензор.нет со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина регулярно ездил на встречи с братом в оккупированный Крым, Молдову и Приднестровье.

"Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, такие, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание "ботов" и другие мелкие задачи. Между прочим его знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к "подвигу"", – говорится в сообщении СБУ.

Когда одесситу предложили совершить теракт на нефтепроводы "Одесса–Броды", он испугался и вернулся на родину. Сейчас он активно сотрудничает со следствием.

"Стоит сказать, что эта история является типичной. Манипулируя идеями "русского мира" враг толкает наших соотечественников на преступления против Украины, а использовав – избавляется. Ведь судьба пешек там никого не беспокоит", – подводят итог в СБУ.