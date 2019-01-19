В Москве проходит шествие памяти Маркелова и Бабуровой 19.01.2019, 15:16

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Фото dw.de

В акции участвуют около 1000 человек.

В Москве и ряде других городов проходят шествия в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. С 14 часов мск в субботу, 19 января, участники идут от Новопушкинского сквера до улицы Пречистенка, где ровно 10 лет назад были застрелены активисты.

Один из организаторов акции Алексей Гаскаров сообщил, что целью акции является предотвращение политических убийств в будущем. Шествие в Москве согласовано. По данным корреспондента DW, акция в Москве не очень многочисленная, на ней присутствуют не более 1000 человек. Среди участников - большое число представителей левых движений.

Кроме того, акции памяти Маркелова и Бабуровой пройдут в Санкт-Петербурге, а также Лондоне, Киеве и в аннексированном Россией Севастополе, сообщил в соцсетях "Комитет 19 января".

"Не просто акция памяти"

"Каждый год мы, друзья Стаса и Насти, и все, кому не безразличны ценности, за которые они погибли, проводим антифашистскую демонстрацию, которая является не просто акцией памяти. Мы подводим итоги года и определяем проблемы, которые требуют нашей реакции… Прошедший год оставляет нам Россию, в которой существуют пытки и политические репрессии, люди лишены права выбора, 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Вместо политических реформ власть предлагает очередной "имперский проект" и идеологию "осажденной крепости", - указывается далее в заявлении.

Журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были застрелены в Москве 19 января 2009 года. В 2011 году Мосгорсуд приговорил к пожизненному тюремному сроку националиста Никиту Тихонова, который был признан виновным в убийстве. Его сообщница Евгения Хасис была осуждена на 18 лет лишения свободы. В июле 2015 года суд приговорил к пожизненному заключению лидера Боевой организации русских националистов (БОРН) Илью Горячева, обвиненного в организации пяти убийств, в том числе Маркелова.