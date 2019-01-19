Могилевчане потребовали от властей полностью остановить завод «Омск Карбон» 1 19.01.2019, 15:36

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Жители города требуют перенести предприятие в другое место.

Могилевчане не верят властям, заверяющим, что на предприятии «Омск Карбон Могилев» все хорошо с экологической безопасностью, и будет еще лучше, пишет mogilev.online.

На сайте petitions.by они создали петицию, в которой требуют от властей полностью остановить завод и перенести его в другое место в связи с многочисленными нарушениями экологических норм, одно из которых — непоправимо. Вот что говорится в петиции:

«Мы жители Могилёва и Могилёвского района выражаем несогласие с действиями должностных лиц, на наш взгляд, виновных в загрязнении природы химическими реактивами.

18 декабря 2016 года при общественном обсуждении отчёта об ОВОС ИООО «Омск Карбон Могилёв» жителям Могилёвского района и г.Могилёва сообщили, по нашему мнению, несоответствующие действительности сведения:

О строительстве станции постоянного контроля за выбросами загрязнённых веществ и размещения результатов в сети Интернет.

О посадке зелёных насаждений быстрорастущих деревьев устойчивых к вредным выбросам загрязнённых веществ.

Председатель Могилёвского райисполкома Дутько А.И. «гарантировал обеспечить контроль за реализацией проектных решений и полным соответствием проектной документацией, прошедшей, в том числе и государственную экологическую экспертизу».

В настоящее время нет контроля за выбросами вредных химических веществ, посаженные деревья не прижились. В 2018 году запрещено купание в пруду д.Вильчыцы Могилёвского района из-за загрязнения химическими реактивами, а 16 ноября 2018 года деревни в окрестностях ИООО «Омск Карбон Могилёв» накрыло облаком чёрной сажи.

Только 18 ноября 2018 года Могилёвским областным комитетом природных ресурсов о охраны окружающей среды, после многочисленных обращений граждан, была направлена группа специалистов для обследования источников выбросов ИООО «Омск Карбон Могилёв», которая установила превышение уровня загрязнений (факт—690,17 мг/м3, норматив — 17,01мг/м3). Руководствуясь ст. 11 и 17 Закона Республики Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь» и ст.46 Конституции Республики Беларусь просим:

1. Объявить территории примыкающие к ИООО «Омск Карбон Могилёв» зонами экологического риска, экологического кризиса и обеспечить эффективный контроль за работой предприятий загрязняющих природу химическими отходами.

2.Учитывая, что завод «Омск — Карбон» построен с многочисленными нарушениями, одно из которых непоправимо (расстояние до жилых домов 873 м при норме 1000 м.), принять меры по окончательной остановки работ на заводе, и его переноса в иное место».

Подписать петицию можно здесь.