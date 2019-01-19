The Insider: Глава «Почты России» купил квартиру, цена которой в 100 раз выше его годового дохода 1 19.01.2019, 15:59

1,495

Николай Подгузов

Интерьеры особняка проектировал племянник британской королевы.

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов приобрел апартаменты в Москве, в так называемом «особняке Тюдоров», стоимость которых превышает 100 его годовых доходов, выяснил The Insider. Интерьеры особняка проектировал племянник британской королевы, служба консьержей обеспечивает жителям «пятизвездочный сервис», а детей можно отдать в частный детский сад, «аккредитованный Кембриджем». Официальная декларация о доходах руководителя госпредприятия засекречена.

В последнее время «Почта России» переживает не лучшие времена, чтобы хоть как-то поправить свое финансовое положение госкомпания придумывает все новые ухищрения, к примеру, недавно в отделениях «Почты России» по всей стране начали продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки. По информации федерального оператора, его фактическая чистая прибыль по итогам 2017 года составила всего 758 млн российских руб. (данных за 2018 г. пока нет). Зато у главы «Почты России» Николая Подгузова дела идут в гору, в конце того же 2017 года он стал обладателем апартаментов в ЖК «Knightsbridge Private Park» на улице Ефремова в Москве. Это жилой квартал класса de luxe: «Район Лондона в центре Москвы. В роскошном частном парке на территории трех гектаров располагаются четыре особняка с элитными квартирами, а также сопутствующая инфраструктура премиального уровня», — сказано на сайте проекта.

Интерьеры квартир в «Knightsbridge Private Park»

Источник: theins.ru

Согласно информации с официального сайта, «авторы интерьеров Knightsbridge Private Park — дизайнеры с мировым именем. Общественные зоны в жилом квартале оформляет Дэвид Линли, племянник королевы Великобритании и глава компании LINLEY». На сайте также сообщается, что «собственная служба консьержей обеспечивает широкий спектр сервисных услуг уровня пятизвездочного отеля в любое время дня и ночи» — одним словом, сервис на территории особняка не хуже, чем в отделениях «Почты России».

Источник: theins.ru

Всего в комплексе 4 особняка, Подгузов занимает первый из них — «особняк Тюдоров». Соседи Подгузова живут, соответственно, в особняках Ланкастеров, Виндзоров и Стюартов. Йорков среди соседей нет — очевидно, это могло бы испортить отношения с Ланкастерами.

Своих детей жители особняка могут отдать в детский сад, аккредитованный Кембриджем, сообщает нам официальный сайт:

«Международный детский сад RIS Nursery Khamovniki открылся 3 сентября 2018 г. Детский сад аккредитован Министерством образования и науки РФ, Cambridge Local Examination Syndicate и Edexcel Approved center from Pearson и одновременно проводит две программы: международную и российскую».

Источник: theins.ru

По информации «Яндекс.Недвижимость», стоимость одного квадратного метра в «Knightsbridge Private Park» достигает 2 млн 612 тыс. руб. Площадь жилья Подгузова — 386 м² (выписка из ЕГРН есть в распоряжении The Insider). Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы «Почты России» может превышать миллиард российских рублей. Согласно открытым предложениям о продаже недвижимости на сайте ЦИАН, самое дешевое предложение за квартиру более или менее сопоставимой площади — свыше 400 млн российских руб.

Последние 6 лет Николай Подгузов находится на госслужбе — он был заместителем директора Департамента экономики и финансов правительства РФ и замминистра экономики. Любопытно, что элитную квартиру Подгузов приобрел всего за несколько недель до того, как суд вынес приговор его экс-руководителю Алексею Улюкаеву. Причем Улюкаев отправился в колонию на 8 лет за взятку в размере всего лишь $2 млн, что в 7,5 раз ниже стоимости шикарных апартаментов его экс-заместителя.

Последний раз свою декларацию Подгузов публиковал в 2017 году. Тогда его годовой доход составил 8 млн 860 тыс. руб. Чтобы накопить на переезд в «Knightsbridge Private Park», ему пришлось бы откладывать всю зарплату в течение столетия. При этом на иждивении у Подгузова находятся еще трое несовершеннолетних детей и супруга. Нет никаких указаний и на то, что эти средства Подгузов мог скопить до госслужбы. Он начал свою карьеру в 2000 году в Министерстве финансов, затем с 2003 года на менеджерских должностях работал в различных банках до 2012 года, после чего поступил на службу в Министерство экономики.

Николай «Тюдор» Подгузов

Источник: theins.ru

Такое вызывающее приобретение не могло бы пройти мимо российских контролирующих органов. Если возникнут подозрения в коррупции, у Подгузова есть «алиби»: как выяснил The Insider, глава «Почты России» оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Его условия являются банковской тайной и не подлежат разглашению, однако даже с учетом кредитной линии, законность доходов Подгузова вызывает сомнения. Если брать в расчет ставки по ипотеке (на специальных условиях — от 10,6% годовых) и минимальный взнос, по самым скромным подсчетам, чтобы расплачиваться по кредиту, Подгузову было бы необходимо ежемесячно вносить на счет банка как минимум 1,5 млн руб. (без учета расходов на еду, одежду, и т. д.). Столько он не получал (официально) даже в статусе замминистра. И это при условии, что кредит на такую огромную сумму ему был одобрен, так как обычно в «ВТБ» его максимальный размер не превышает 60 млн руб. Согласно отчету «Почты России», средняя месячная зарплата сотрудников госпредприятия по стране в первом полугодии 2018 года составляла менее 24 тыс. руб. Размер жалования Николая Подгузова предприятие не раскрывает.

Отделение «Почты России», деревня Раменье, Дмитровский район

Источник: theins.ru

В самом ФГУП и в Минсвязи, которому подведомственно предприятие, письменные запросы The Insider с просьбой предоставить сведения о доходах и имуществе Подгузова проигнорировали. В телефонном разговоре сотрудник пресс-службы «Почты России», представившийся Даниилом, заявил: «Мы вам сведений не предоставим. Непонятно, как вы хотите их использовать. Может быть, гадость какую-нибудь написать».