Министр Худык испугался вопросов брестских активистов 19.01.2019, 16:27

Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк не смогли задать вопросы министру Андрею Худыку во время прямой линии.

В субботу 19 января министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык проводил прямую телефонную линию, пишет «Брестская газета». Однако брестчане Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк не смогли задать ему свои вопросы. Каждый раз трубку снимал человек, который представлялся помощником министра Иваном Приходько, и отказывался соединять Бекалюка и Лепесевича.

– Я хочу задать ему вопрос, который ему еще не разу не задавался. Вопрос касается соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды в части проведения государственной экологической экспертизы и в части соблюдения законодательства предприятиями, перерабатывающими опасные отходы. И я хочу заострить вопросы, которые ранее были заданы, но на них до сих пор не даны ответы, – сказал Демьян Лепесевич.

– Во-первых, в данный момент министр разговаривает с гражданами по другой линии. Во-вторых, на все поступающие от вас вопросы неоднократно давались ответы. В том числе ряд обращений сейчас находится на рассмотрении, на которые вам также в установленный срок будет дан ответ. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, отправляйте их письменно и они будут рассмотрены в установленном порядке, – отметил Иван Приходько.

– Я имею право напрямую задать вопрос министру, а вы не даете мне реализовать свое законное гражданское право, – подчеркнул Лепесевич.

– Телефонная линия разрывается от звонков граждан.

– А я не гражданин? Почему вы ущемляете мое законное право?

– Нельзя парализовывать прямую линию.

Аналогичный разговор несколько раз состоялся и у Дмитрия Бекалюка.

– К сожалению, сегодня с министром я соединить вас не смогу, потому что масса звонков поступает от других граждан, которые еще ни разу не задавали вопросы, – сказал ему Приходько.

А вот брестчанин Ярослав Сахарук смог поговорить с министром. Как и Татьяна Фесикова, и Лада Ярош – их вопросы тоже касались строительства аккумуляторного завода.

– Почему вы ограничиваете право инициативной группы задавать вопросы в прямом эфире? Я прекрасно вижу, что на наши вопросы не были даны ответы в письменном виде, либо как-то обтекаемо их обошли. И у нас два человека, которые культурно задают вопросы, мы ждем, что они вам зададут вопросы, чтобы мы услышали ответы…, – начал свой первый вопрос Сахарук.

– Я не собираюсь оправдываться и комментировать, но люди просто парализуют работу министерства, – сказал Худык.

По словам Дмитрия Бекалюка и Демьяна Лепесевича, в прошлом году они неоднократно звонили на прямые линии в данное министерство и всегда трубку снимали непосредственно те представители ведомства, которые их проводили, а не помощники.

Напомним, с начала 2018 года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. По последним данным, первая партия аккумуляторов должна быть выпущена в начале нового года. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.

Однако инициативная группа заявляет, что оборудование, которое завезли на предприятие, позволит выпускать до 6 млн аккумуляторов в год.