Топ-5 «золотых» закупок: на что государство тратит миллионы долларов? 8 19.01.2019, 17:06

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Журналисты посмотрели сайт госзакупок.

Belsat.eu присмотрелся к сайту госзакупок и узнал, на что белорусские власти готовы сегодня выделять из бюджета огромные суммы, иногда превышающие миллион долларов.

1. Нанотехнологии за 5 979 121 BYN (2 784 353$)

ОАО «КБТЭМ-ОМО» из Минска занимается научно-техническими разработками и производством специального оптико-механического и контрольно-измерительного оборудования. В декабре 2018-го предприятие купило установку для электронно-лучевой литографии за три миллиона, выделенные государством.

Тендер на поставку и установку дорогостоящего оборудования японского производства выиграла компания из Сингапура под названием SUARA SEPI SDN. BHD. Установка для электронно-лучевой литографии – это прибор, использующийся в наноинженерии и микроэлектронике. Говоря простыми словами, он представляет из себя набор высокоточных микроскопов для создания оптических структур для элементов защиты от подделок (например, водяных знаков и голограммы).

2. Мелиорация для – Витебской области — 3400000 BYN (1 583 324 $)

Государственное объединение «Белводхоз» проводит аукцион на «Технический осмотр на мелиоративных и водохозяйственных системах в районах Витебской области». В документах, размещенных на сайте, указано, что, среди прочего, в комплекс мероприятий входит мелиорация водных угодий.

Её собираются проводить на одном объекте в каждом из 21 районов области. Договор (сейчас находится на этапе подписания) рассчитан на оказание этих услуг до конца декабря текущего года.

3. Щепа топливная для Полоцкой ЖКХ за 2 280 000 BYN (1 303 914$)

КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Полоцка» заключило договор на поставку деревянной щепы, которая будет использоваться как топливо для котельных. Из многочисленных объявлений производителей щепы следует, что её примерная рыночная стоимость варьируется в диапазоне 15-30 рублей за кубический метр. Однако документы аукциона, расположенные Полоцким ЖКХ, свидетельствуют: там купили щепу по 38 рублей/м³.

Согласно переписи населения 2016 года, население Полоцкого района составляет 108 389 человек.

4. Светодиодные экраны для Дворца pеспублики – 2 380 000 BYN (1,108,316$)

Дворец pеспублики с 13 февраля 2019 года проведёт тендер на поставку светодиодного экрана площадью 400 квадратных метров. Экран действительно большой – такой можно использовать для грандиозных шоу. Также известно, что Дворец pеспублики сдает некоторое оборудование в аренду. На данный момент закупка находится в статусе подачи предложений от потенциальных заинтересованных поставщиков. Рыночная стоимость такого экрана отличается в зависимости от компании-дистрибьютора товара.

Журналисты выяснили, что ООО «ИвентЭкспоГрупп» предлагает аренду большого светодиодного экрана 250 рублей/кв.м. Это значит, что за 400 кв. м гипотетически Дворец республики мог бы заплатить не более 100 тысяч рублей.

5. Рыба для армии – 1 556 476.76 BYN (724 825$)

Торгово-производственное управление при Министерстве обороны покупает свыше 177 тонн свежемороженого минтая, более 106 тонн скумбрии и около 72 тонн аргентины. Учитывая, что количество беларуской армии – 65 тысяч солдат, получается по почти три килограмма минтая, примерно полтора и одному килограмму аргентины соответственно на одного человека. Примечательно, что период поставки, согласно документам – с 1 января по 31 декабря 2019 года. При этом норма употребления рыбы для взрослого человека, рекомендованная белорусским Минздравом, составляет от 16 до 24 килограммов в год.

Теперь аукцион находится на стадии рассмотрения предложений от поставщиков.