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В Гданьске простились с мэром Павлом Адамовичем

  • 19.01.2019, 17:16
Фото: gdansk.pl

В центре Гданьска собрались около 45 тысяч человек.

Жители Гданьска простились с мэром города Павлом Адамовичем, который скончался 14 января после нападения с ножом, совершенного во время благотворительного концерта. В центре города в субботу, 19 января, собрались около 45 тысяч человек, сообщает «Немецкая волна».

Церемония прощания проходит в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии, на ней присутствуют президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель Европейского совета Дональд Туск, бывшие президенты и премьеры страны, бывший федеральный президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck), а также около 300 мэров польских городов и глав сельских администраций. Жители Варшавы также собрались на площади в центре города, где транслируется похоронная церемония из Гданьска.

Вечером 13 января на 53-летнего мэра Гданьска Павла Адамовича было совершено нападение с ножом во время благотворительного концерта. Несмотря на усилия врачей и продолжавшуюся несколько часов операцию, на следующий день он скончался в результате полученных ранений.

В нападении подозревается 27-летний житель Гданьска, ранее отбывавший наказание за ограбление банка.

Павел Адамович занимал пост мэра с 1998 года, в 2002 году был переизбран на эту должность, награжден Папой Иоанном Павлом II Крестом "За заслуги перед церковью и Папой".


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