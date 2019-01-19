В Гданьске простились с мэром Павлом Адамовичем 19.01.2019, 17:16

Фото: gdansk.pl

В центре Гданьска собрались около 45 тысяч человек.

Жители Гданьска простились с мэром города Павлом Адамовичем, который скончался 14 января после нападения с ножом, совершенного во время благотворительного концерта. В центре города в субботу, 19 января, собрались около 45 тысяч человек, сообщает «Немецкая волна».

Tłumy na ulicach #Gdańsk.a żegnają Pawła Adamowicza. Z gdańszczanami zjednoczeni w bólu gdynianie. pic.twitter.com/027XrTQLy9 — Gdynia (@MiastoGdynia) January 19, 2019

Церемония прощания проходит в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии, на ней присутствуют президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель Европейского совета Дональд Туск, бывшие президенты и премьеры страны, бывший федеральный президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck), а также около 300 мэров польских городов и глав сельских администраций. Жители Варшавы также собрались на площади в центре города, где транслируется похоронная церемония из Гданьска.

Вечером 13 января на 53-летнего мэра Гданьска Павла Адамовича было совершено нападение с ножом во время благотворительного концерта. Несмотря на усилия врачей и продолжавшуюся несколько часов операцию, на следующий день он скончался в результате полученных ранений.

В нападении подозревается 27-летний житель Гданьска, ранее отбывавший наказание за ограбление банка.

Невероятное народное единство! После чудовищного убийства мэра Гданьска десятки тысяч поляков по всей стране вышли на улицы городов. Вся Польша оплакивает смерть своего политика pic.twitter.com/qvz8waz6H6 — DW на русском (@dw_russian) January 15, 2019

Павел Адамович занимал пост мэра с 1998 года, в 2002 году был переизбран на эту должность, награжден Папой Иоанном Павлом II Крестом "За заслуги перед церковью и Папой".