Фотофакт: Массовое крещенское купание устроили в Гродно 4 19.01.2019, 17:25

1,542

Фото: tut.by

Сотни жителей города окунулись в ледяную воду на озере Юбилейное.

Десятый год подряд на православное Крещение гродненские моржи, верующие и просто все желающие, окунаются в воду, передает «Белсат».

Причины у каждого свои: кто-то с помощью ритуала пытается смыть грехи, кто-то просто сохраняет традицию, а другой закаляет тело, чтобы весь следующий год не болеть.

После того, как над купелью помолился православный священник, несколько сотен человек по очереди заходят в воду и трижды окунаются перед крестом, установленным на купели. Каждый выходит красный и довольный.

«Каждый год вместе с детьми купаемся. Теперь вот дочка пойдет 13 лет и сын 19 лет. Никогда не болеем. Вот теперь стою без одежды и мне тепло. Конечно, в начале вода кажется жесткой, но потом как выходишь самый кайф постоять, начинаешь греться. Мы верим с семьей, ездим на источники святые и там купаемся. Попробуйте, вам понравится», - побуждает к купанию Руслан.

Существовали различные признаки связанные с этим днем. Если на Крещение холодно, то в жатву будет жарко. Снег в этот день обещал плодородный год, грибное лето. Крещение обычно совпадало с самыми холодными днями зимы.