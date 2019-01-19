Что делать, если при назначении пенсии вы не смогли подтвердить размер зарплаты? 1 19.01.2019, 17:37

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Фото: tut.by

Даже если взять справку о размере зарплаты невозможно, выход есть.

Читатель «Брестской газеты» Ярослав Андреевич задал такой вопрос:

- С 1996 по 2000 год я работал у ИП. В настоящее время достиг пенсионного возраста и обратился в отдел социального обеспечения за назначением пенсии. Мне сообщили, что мне не учтен заработок за указанный период, поскольку отсутствуют сведения о нем, так как ИП ликвидировался, а документы в архив не сдал. Можно ли каким-то образом подтвердить мою зарплату?

Отвечает адвокат юридической консультации Ленинского района Бреста Раиса Боричевская:

- В соответствии с ч. 9 ст. 57 Закона Беларуси «О пенсионном обеспечении» определение заработка для исчисления пенсии за периоды работы до 01.01.2003 года производится по справкам о заработке, выдаваемым работодателем по форме, утвержденной в приложении к постановлению Министерства труда и соцзащиты РБ от 19.11.2007 года №148 «Об утверждении формы справки о заработке для исчисления пенсии». В случае прекращения деятельности работодателя справка о размере заработка выдается правопреемником, архивом, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических и индивидуальных предпринимателей, или организацией, в которой находятся на хранении бухгалтерские документы.

Поскольку возможность получения сведений, подтверждающих размер начисленной и выплаченной заработной платы за указанный период у вас отсутствует, вы имеете право обратиться в суд по месту своего жительства с заявлением в порядке особого производства об установлении факта получения заработной платы за конкретный период в определенном размере.

Вы должны подтвердить невозможность предоставления справки о фактическом заработке за указанный период в связи с отсутствием лицевых счетов, расчетных ведомостей о вашей заработной плате. Для этого вам следует представить в суд справку из архивного учреждения о том, что бухгалтерские документы по заработной плате работников ИП за указанный период времени на хранение в архив не поступали.

Вам необходимо также представить в суд документы, подтверждающие факт прекращения деятельности ИП. Документы о прекращении деятельности ИП вы вправе получить в архиве или в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При определении конкретного размера заработной платы суд вправе принимать любые средства доказывания, предусмотренные главой 22 Гражданского процессуального кодекса РБ, поскольку законодательство не содержит каких-либо ограничений в способах доказывания факта получения заработной платы за конкретный период в определенном размере. Доказательствами могут служить выписка из штатного расписания об окладе по соответствующей должности, данные комсомольского и партийного билетов с отметками об уплате взносов, расчетные книжки, расчетные листки, вкладыш к трудовой книжке, показания свидетелей, сведения из ФСЗН о размере денежных средств на оплату труда работников, сведения из ФСЗН об уплаченных обязательных страховых взносах на пенсионное обеспечение, данные о размере зарплаты работника по аналогичной должности в этот период времени, сведения из органов Белстата о средней заработной плате работников по Беларуси и ее регионам в разрезе отраслей экономики и т. д.

Вместе с тем статистические данные о заработной плате, полученные из органов Белстата, могут являться лишь основой для оценки судом достоверности заявленных гражданином сведений об уровне фактически полученной заявителем зарплаты, но не доказательством величины его конкретного персонального заработка.

Согласно п. 1.3.2 ст. 285 Налогового кодекса РБ, граждане за подачу заявлений об установлении факта получения заработной платы за конкретный период в определенном размере освобождаются от государственной пошлины.