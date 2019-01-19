Как Украина прощается с Россией 6 19.01.2019, 17:47

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Что сделано для разрыва с оккупантами?

Нормальных отношений с Москвой больше не будет. Так министр иностранных дел Украины Павел Климкин описал журналистам пять лет работы дипломатов. Что сделано - коротко в тексте liga.net.

ЧТО СДЕЛАНО. Дипломатия между Киевом и Москвой сведена к минимуму, необходимому для защиты политзаключенных и военнопленных украинцев. "Наши консулы выполняют безумный объем работы", - объясняет министр и напоминает, что в РФ живут и работают около 2,5 млн украинцев.

МИД продолжает рвать отношения с РФ: за 2018 год прекращено действие почти 50 договоров и соглашений.Еще полсотни находятся на стадии пересмотра. "Мы не можем жить на основе базы, существовавшей до войны", - говорит Климкин.

В июне начнется рассмотрение исков в международных судах. По словам Климкина, документы и улики представители Украины везли в четырех минивэнах. "Мы очень тщательно готовимся", - заверил он. До лета дипломаты добавят в иск и претензии к действиям РФ в Черном и Азовском морях. Первый пакет документов в Гаагу по этому поводу был отправлен еще в ноябре-2018.

"Меня спрашивали, почему нельзя было грохнуть договор о дружбе раньше. Но благодаря ссылке на неисполнение Россией этого договора нам удалось выстроить судебные дела в Международном суде ООН, Международном арбитраже", - утверждает Климкин.

На основе этой позиции Ощадбанк отсудил у России 1,3 млрд долларов, есть знаковая победа Нефтегаза в Стокгольмском арбитраже, а в Лондонском суде удалось доказать, что так называемая "трешка Януковича" - это взятка со стороны России.

На исходе пятого года войны Украина так и не ввела визовый режим для граждан России, хотя некоторые ограничения все же действуют с 1 марта 2015 года: если раньше россияне могли пересечь границу по внутреннему паспорту, то теперь - только по заграничному. Если и вводить такой вид контроля как визовый режим, то только с биометрикой, говорит Климкин.

"Обычный визовый режим с Россией - так, чтобы просто штампики ставить в паспорта, - со страной-агрессором не будет работать", - считает он. Для биометрики нужно политическое решение и новая материальная база. "Надо, чтобы у всех были биометрические паспорта. Мы к этому готовимся", - заверил министр.