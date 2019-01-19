Латвийские партии договорились о создании правительства 19.01.2019, 18:45

В ближайшие дни пройдет голосование об утверждении нового правительства.

Латвийские партии достигли соглашения по правительственной декларации - голосование об утверждении нового правительства запланировано на среду, 23 января, пишет Delfi.

Кандидат на пост премьер-министра Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи партий 19 января сообщил, что политики фактически договорились о содержании декларации. В понедельник утром партии вновь встретятся, чтобы окончательно согласовать ее текст.

Кариньш ждет от партий, что к вечеру 21 января они примут официальные решения об участии в правительственной коалиции. В понедельник у кандидата в премьеры состоится также встреча с президентом Раймондсом Вейонисом.

По словам Кариньша, также он ждет от KPV LV, что партия поддержит новое правительство. Важно, чтобы фракция партии проголосовала за его утверждение, при этом несущественно, сколько именно депутатов его поддержат.

Накануне представитель KPV LV Дидзис Шмитс снял свою кандидатуру на должность министра экономики. Это вызвало еще больше вопросов, поддержат ли депутаты KPV LV утверждение правительства Кариньша в Сейме.

Несколько депутатов KPV LV, в частности Алдис Гобземс, которому ранее было доверено формирование правительства, заявили, что голосовать за правительство "Нового Единства" не будут.

Напомним, в 13-й Сейм Латвии прошли семь политических сил.