США обгонят Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти в этом году 1 19.01.2019, 19:08

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Доля США в глобальном росте предложения от стран «не ОПЕК» составит 81%.

США, которые уже стали крупнейшим производителем жидких углеводородов (нефть плюс конденсат) за счет сланцевой революции, могут в этом году стать производителем номер один и по добыче сырой нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию, сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет finanz.ru.

«Добыча самого крупного производителя жидких углеводородов снова окажется в фокусе внимания в этом году. И пока два других лидера добровольно сокращают добычу, США могут закрепить свое лидерство и в добыче сырой нефти. К середине этого года добыча нефти в США, вероятно, уже превзойдет производительные мощности будь то России или Саудовской Аравии», - отмечается в отчете.

По данным МЭА, в 2018 году рост добычи жидких углеводородов в США был «невероятным и неожиданным» и составил 2,1 млн баррелей в сутки. В 2019 году рост американской добычи может достичь 1,3 млн баррелей в сутки, в то время как Россия и Саудовская Аравия добычу будут сокращать.

При этом доля США в глобальном росте предложения от стран «не ОПЕК» составит 81%.