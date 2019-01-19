Власти взялись за уборку территорий и не справились 4 19.01.2019, 19:17

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Жители Витебска возмущены работой государственных структур.

Жители Витебска жалуются с тех пор, как тендер на уборку снега выиграл «Зеленхоз». Если тротуары на центральных улицах еще приведены в порядок, то на дворовых территориях - не пройти, передает «Белсат».

Снег - пока еще постоянный атрибут белорусской зимы, который создает праздничность и добавляет света, когда солнца так мало. Но не всегда.

«Центральные улицы убраны, во дворах хотелось бы, чтобы этого не было. Не хватает дворников».

«Они чистят летом, около начальства. Сами видите, что ничего не делают».

«Очень плохо. В этом году что-то совсем не убирают. У нас во дворе не пройти», - возмущены жители Витебска.

Критическими словами витебляне оценивают работу «Зеленхоза». Именно эта организация выиграла в прошлом году тендер на уборку дворовых территорий.

«Ну найди ты людей, ну убери ты этот снег! Это же зима! Нет, они не способны ничего сделать. Парад организовать, натыкать каких-то дурацких памятников, композиций», - возмущается решениями местных властей витебская общественная активистка Татьяна Северинец (БХД).

Директор местного «Зеленхоза» Олег Сеньков проблему признает:

«Да, немного есть трудности. Потому что все теперь перевели на бюджет, потому что люди не платят ни копейки за уборку своих дворов. Если вернуться к той системе, чтобы жители платили [за уборку] возле своего подъезда, было бы лучше. Было бы больше дворников».

Систему поменяли в 2016-ом году. К этому привел указ Лукашенко номер 535. Сейчас жители фактически оплачивают 100% услуг с позиции «Техническое обслуживание», но зато самих услуг, которые стоят за этой формулировкой, стало меньше. Так, с жировок по сути исключили и уборку территорий.

И именно поэтому сейчас этим делом больше не занимаются жилищно-эксплуатационные службы. А местные власти объявляют тендеры на такого рода услуги.

«Изменилось законодательства. Хорошо, пусть оно меняется сколько угодно. Но почему благодаря этим изменениям людям стало труднее жить!» - удивляется Татьяна Северинец.

Как объясняют специалисты, в тендерах на уборку территорий никто особо участвовать не желает - ведь не прибыльное дело. А потому в конкурсах вынуждены участвовать государственные структуры, которые потом и берутся за выполнение работ.