Возвращение Милевского и еще 8 трансферов, которые повлияют на расклад сил в белфутболе 19.01.2019, 19:32

Артем Милевский

Межсезонье в белорусском футболе в самом разгаре.

Клубы активно усиливаются (все трансферы можно посмотреть здесь). Некоторые переходы могут изменить расклад сил в чемпионате, пишет tribuna.com.

Артем Милевский, «Кишварда» (Венгрия) => «Динамо» Брест

В Брест вернулся дух победителя. Милевский знает, как брать трофеи и побеждать БАТЭ.

Боян Дубайич, «Городея» => БАТЭ

Дубайича звали в Венгрию и Швейцарию, но он предпочел БАТЭ. За «Городею» Боян забивал почти в каждом втором матче – 22 гола за 45 встреч. Форварды-сербы в Борисове еще не раскрывались. Может, сейчас будет по-другому?

Денис Лаптев, «Шахтер» => «Динамо» Брест

Один из главных снайперов ЧБ последних лет. В Бресте часто промахивались с нападающими. Лаптев – вариант с белорусской гарантией.

Кирилл Вергейчик, «Витебск» => «Динамо» Минск

11 голов Вергейчику-младшему не хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата. Кирилл попробует развить успех в «Динамо», но сначала придется выиграть конкуренцию у Егора Зубовича, который пачками колотил мячи в Азии.

Александр Володько, «Шахтер» Караганда => «Шахтер» Солигорск

Сергей Ташуев спас прошлый сезон «Шахтера» и теперь готов решать главную задачу последних лет – выиграть чемпионат. На помощь «горняки» позвали Александра Володько, который точно знает, как это делать. Полузащитника приглашали обратно в БАТЭ, но Солигорск предложил условия получше.

Алексей Березин, «Днепр» => «Ислочь»

Березин, как и весь «Днепр», в прошлом сезоне находился на периферии внимания. Однако 25-летний россиянин был одним из немногих, кто реально пытался спасти могилевчан от вылета: за второй круг сделал три «сухаря» в девяти матчах и потащил пенальти от Рудика. И вот на него обратила внимание «Ислочь», которая в этом году нацелена минимум на 50 очков.

Олег Евдокимов, «Минск» => «Неман»

Гродно продолжает активно воевать с Брестом за Павла Савицкого, но на трансферном рынке ведет себя спокойно. Единственный новичок команды – опрорник Евдокимов, который в 24 покинул родной «Минск». Последние несколько сезонов Олег был одним из лидеров «горожан» и даже признавался лучшим по итогам года.

Владимир Хващинский, «Динамо» Минск => «Шахтер»

Главный голеадор минского «Динамо» прошлого сезона (9 мячей) мог укатить в Казахстан или Польшу, но в итоге оказался в «Шахтере», где попытается заменить Лаптева если не по позиции, то хотя бы по результативности.

Александр Павловец, «Торпедо-БелАЗ» => «Динамо» Брест

Чтобы наконец-то навести порядок в обороне, Брест переманил к себе одного из главных проспектов страны. С Павловцом, у которого был действующий контракт, «Динамо» провернуло схему, как и с Нойоком: капитан молодежки сам заплатил компенсацию за расторжение соглашения и свободным агентом сменил команду.