«Коллеги - учителя, не ходите по домам со списками «тунеядцев» 4 19.01.2019, 19:48

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Татьяна Северинец

Пусть самые настоящие тунеядцы бегают, если им это нужно.

Бывшая учительница с многолетним стажем и витебский координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец обратилась к учителям:

- Коллеги - учителя, просто не идите по домам со списками «тунеядцев»! Массово - все !

Пусть пугают, не теряйте достоинство!

Пусть самые настоящие тунеядцы бегают, если им это нужно. Заставьте их вас уважать. Всех не уволят!

Помните свои служебные обязанности - вы не должны этого выполнять. Почетное имя учителя стало уже нарицательным как определение профессии раба.

Если уж так страшно ослушаться, соберите профсоюзное собрание, пригласите независимых журналистов, научитесь, наконец, говорить «нет», потому что это мешает вашим прямым, непосредственным обязательствам — научить!