Блогер рассказал всю правду о медицине в СССР 6 19.01.2019, 20:00

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Состояние медицины - отличный показатель уровня жизни в стране.

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о «совковой» стоматологии, о котором меня давно просили читатели, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ и «Фейсбуке».

Сразу скажу, что стоматология и вообще состояние зубов населения той или иной страны — это отличный показатель уровня жизни в ней. Так вот СССР, который всеми силами пыжился показать себя "великой страной" — отставал в этом отношении от развитых стран минимум на полвека, а то и на целый век. Гражданам рассказывали сказки о «великих стройках» и «грандиозных ракетах», а нормально вылечить зубы не могли — собственно в этом и была вся суть «совка».

Лично я тоже немного успел полечить зубы в "той самой" стоматологии — особенно если учесть, что совковые технологии оставались в ходу примерно до середины девяностых годов. До сих пор помню жуткую бормашину с нестерпимо слепящей желтой фарой, круглой зелёной лампочкой на ящике с двигателем и запах жженой кости в кабинете у стоматолога.

Итак, в сегодняшнем посте — подробный и интересный рассказ о «совковой» стоматологии, а в конце поста интересный вопрос.

Зубы советского человека.

Для начала давайте сделаем небольшой обзор того, что представляли собой зубы среднестатистического советского человека. Фанаты СССР любят рассказывать сказки о свежайших овощах и фруктах, а также о двух миллиардах сортов колбасы, от которых просто ломились советские магазины, но правду-то не спрячешь — среднестатистическое советское питание было бедным белками, клетчаткой, правильными хорошими углеводами и витаминами а также кальцием — и состояло, в основном, из простых углеводов вроде всеразличных каш, пустых супов, хлеба, картошек и макарон. Добавьте к этому плохую экологию и тяжёлую работу — и результатом этого станут плохие (или вовсе отсутствующие) зубы.

Стоит сказать и несколько слов о гигиене. Нормальных и доступных средств по уходу за зубами в СССР не существовало — было несколько видов плохих паст, а также повсеместно распространённый зубной порошок — крайне вредное абразивное средство, которое с годами попросту стачивало эмаль до пульпы. Некоторые чистили зубы "дедовским способом" — чем-то вроде толченого угля — что разумеется тоже не добавляло здоровья зубам. А некоторые и вовсе не чистили зубы — в интернете полно историй от советских стоматологов а-ля "приходит клиент, открывает рот, а там такое..."

Что мы имеет по итогу? А по итогу уже часто в возрасте всего около 35 лет советские граждане начинали терять зубы — они выпадали по естественным причинам, от преждевременного износа организма и плохого питания. Оставшиеся зубы также были в весьма плохом состоянии — чаще всего тёмные, стертые и иногда покрытые страшными металлическими коронками — коронки эти, фактически, "убивали" остатки зуба за несколько лет.

Посмотрите интереса ради старые советские фильмы — более-менее приличные зубы можно увидеть только у совсем юных актрис, в возрасте лет до 25-30. У всех, кто постарше — зубы будут в ужасном состоянии, часто с теми самыми страшными металлическими коронками и так называемыми "мостами". И это ещё артисты — то есть люди, которые следили за своей внешностью и зарабатывали ей, среди же "среднестатистических советских граждан" всё было ещё в разы хуже.

Оборудование и материалы в стране великой космонавтики.

"А зато мы делали ракеты!" — время от времени вскрикивают фанаты СССР, когда видят в интернете критику советской системы. По мнению этих товарищей, все эти "великие советские космические разработки" должны были ежедневно радовать обычных советских граждан — видимо, те должны были намазывать их на хлеб вместо масла и на дырявые зубы вместо пломб.

Давайте посмотрим, что представляло собой стоматологическое оборудование и материалы в стране великой космонавтики. Советские бормашины выпускались Казанским заводом по технологиям 1920-х годов, и это были поистине пыточные устройства. Во-первых, двигатель находился достаточно далеко от рабочей рукоятки, и передача крутящего момента происходила путём веревочных передач — из-за этого КПД машинки был весьма низким. Бормашина работала на низких оборотах, что доставляло множество страданий пациенту. Во-вторых, системы охлаждения в машине не было — когда это устройство со страшным рёвом сверлило зуб, то изо рта пациента часто валил дым, перемешанный с кариозной пылью, а в воздухе стоял запах горелой кости. Буры машины часто ломались и вылетали во время работы из держателей, кусок бура мог застрять в зубе. Всю эту прелесть дополняла мощная автомобильная фара (привет, советская унификация!), которая использовалась в качестве подсветки и всегда слепила пациента.

Так называемое убийство нерва мышьяком производилось по технологиям XIX века. Из той же эпохи в совковую стоматологию пришёл цемент для пломб, его создали в Германии в 1885 году — это был серый абразивный порошок крайне низкого по меркам XX века качества.. Что самое интересное — в начале века в России пломбы выполнялись из драгоценных металлов и прочного фарфора, а в СССР стали замазывать дырки цементом. Помимо неприятных ощущений во рту (пломба была шероховатой и ощущалась инородным телом), пломбы также крайне хреново держались, вылетая по любому удобному поводу. Особенно хорошо советские пломбы доставала ириска "Кис-кис" — при жевании подобной штуки пломба вылетала со звуком "чвяк" и тут же крошилась.

Скажу несколько слов и о протезировании — нормальных зубных протезов в СССР не было от слова "совсем", и даже Политбюро не стеснялось отсвечивать золотыми и серебряными коронками. Коронки ставили на остатки зубов (чаще всего — почерневшие и сточенные до корня), которые за несколько лет ношения уничтожали остаток зуба. О степени приятности ношения такого куска металла во рту я промолчу. Ещё существовали так называемые мосты — это когда вам в рот совали Крымский мост из 1-2-3 зубов, который крепился к имеющимся поблизости здоровым зубам — для чего последние подтачивались. Судите сами, насколько полезно и приятно это было.

Старики и совсем беззубые люди могли поставить себе так называемый полный протез — весьма страшное устройство, сделанное из медицинского пластика и впихиваемое в рот на голые десна. Носили эту штуку, как правило, только днём, а на ночь клали в стакан с водой, стоящий у кровати. Хорошо жилось в СССР! Почитал на ночь газеты про великие космические свершения, положил зубы на полку да и лёг спать.

"А вот в Америке Абама негров линчует" — раздаётся крик фанатов совка, "вы на госдолг Америки посмотрите!". "Тогда было везде так, это время такое было, посмотрите на фото Леннона на нищей кухне в вонючей хрущёвке у Маккартни!". Так вот, друзья — со стоматологией было всё совсем не так. СССР фактически сознательно и бездарно прозевал мировую революцию в зубной технике, которая произошла в шестидесятые годы в развитом мире. Собственно, СССР о ней как-то и не думал — важнее было развивать военную технику и зарится на новые территории, а как там граждане живут — так это вопрос десятый...

Пыточная система в стране Бесплатной Медицины.

В качестве отдельного небольшого раздела нужно ещё сказать вот о чём. Советская стоматология, как и другие советские "казённо-бесплатные" учреждения больше всего напоминала что-то армейское или тюремное. Пациент был как бы всегда в чём-то виноват, а вся работа делась чаще всего нехотя и спустя рукава. Про обезболивание никто не думал — считалось что и так потерпят, не развалятся. "Зачем стол сервирoвать — и так сожрут!" — вот эту фразу можно считать гимном и девизом всего совково-бесплатного, в том числе и стоматологии.

Молочные зубы удалялись всегда без обезболивания. В позднем совке детям могли брызнуть в рот какой-то мятно-вишнёвой охлаждающей водичкой типа "Орасепта", что давало больше психологический эффект, чем реальное обезболивание. Коренные зубы удалялись с вредным новокаином, от которого весь цивилизованный мир начал отказываться ещё до Второй мировой войны. Новокаин действует, кстати, далеко не на всех — к примеру, мне в детстве удаляли остатки развалившейся молочной "шестерки" под новокаином, который на меня не подействовал — и это была невероятная пытка. Сверлили зубы без наркоза вообще — и так сойдёт! Ещё нужно сказать, что советские стоматологи не старались сохранить пациенту зубы, чуть что — назначали удаление.

Собственно, именно так и выглядела та самая "бесплатная" советская стоматология. На самом деле она не была никакой "бесплатной" — точно так же, как и в случае с советскими квартирами, деньги на вот это всё брались из ВВП страны, фактически высчитывались в виде налогов из зарплат граждан, но при этом всё считалось "бесплатным" и было ожидаемо некачественным — "мы вас лечим бесплатно, чего вы ещё хотите! Не нравится — уходите отсюда!".

Эпилог.

В качестве эпилога хочется сказать вот что — советская стоматология была отличной иллюстрацией всего "бесплатно-советского" и совкового отношения к людям. В стране делались ракеты и планировались какие-то мегмаломанские прожекты, вроде разведения яблоневых садов на Луне, а простые люди продолжали жить в убогих хрущёвках, перебиваться от зарплаты до зарплаты и пользоваться жуткой "стоматологией".

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.

Лечили зубы в СССР? Какие остались впечатления?