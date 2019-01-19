Подборка интересных фильмов для вечернего просмотра 19.01.2019, 20:15

Каждый найдет картину для себя.

Есть фильмы, которые вполне можно посмотреть на ноутбуке, лежа под одеялом, но эти семь картин обязательно нужно включить на большом экране и позвать большую компанию, пишет peopletalk.ru.

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

Режиссер: Питер Джексон

В ролях: Мартин Фриман, Иэн Маккеллен

Режиссер Питер Джексон приглашает вернуться в Средиземье, чтобы узнать, как же хоббит Бильбо Бэггинс нашел то самое кольцо. Смотреть этот фильм необходимо исключительно на большом экране, ведь это первый фильм с частотой 48 кадров в секунду. Это позволило сделать картинку еще более реалистичной.

«АВАТАР»

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана

Посмотри легендарный фильм Джеймса Кэмерона, побивший все мыслимые кассовые рекорды, хотя бы ради красот планеты Пандора. Картина Кэмерона в свое время дала толчок развитию новых технологий в Голливуде.

«ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»

Режиссер: Рон Ховард

В ролях: Олден Эренрайк

В далекой-далекой Галактике находятся невообразимой красоты планеты, где царят свои порядки. Но есть планеты, где люди только выживают. С одной такой удается сбежать Хану Соло. Он еще не легендарный пилот «Сокола тысячелетия», а всего лишь мечтатель, который попадает в плохую компанию.

«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ»

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Крис Эванс

Смотреть фильмы о попытках уничтожить Землю нужно на большом экране. Злодей Танос собирает Камни бесконечности – артефакты, которые могут стирать миры. Ему противостоят Железный человек, Доктор Стрэндж, Человек-паук и другие любимые всеми супергерои.

«ДЮНКЕРК»

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Финн Уайтхед, Том Харди

Кристофер Нолан — настоящий мастер, поэтому можно смело смотреть любой его фильм на большом экране. Особенно этот. Он рассказывает о реальном событии времен Второй мировой войны.

«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Тай Шеридан, Бен Мендельсон

Фильм Стивена Спилберга рассказывает о мире будущего, в котором все надевают специальное оборудование, чтобы оказаться в виртуальной реальности – «Оазисе». Здесь у каждого есть свой аватар – можно создать другую личность и прожить другую жизнь. В картине потрясающие спецэффекты и множество «приветов» из 80-х.

«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Режиссер: Зак Снайдер

В ролях: Бен Аффлек, Генри Кавилл (35), Галь Гадот

Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Киборг и Флеш объединяются, чтобы вновь спасти этот мир. На этот раз от злодея по имени Степпенвулф, который собирает материнские кубы. Собрав их, он сможет уничтожить ненавистную ему Землю.