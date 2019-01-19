В Бресте на Крещение люди купались в купели, которую церковь отказалась освящать 4 19.01.2019, 20:58

2,736

Фото: "Віртуальны Брэст"

В Бресте на Крещение местные жители окунались в прорубь на гребном канале.

Как сообщает «Еврорадио», в этом году православная церковь отказалась освящать купели, однако люди все равно пришли сюда для окунания.

Они не только окунались в ледяную воду, но набирали напиток "для домашнего использования".

Фота: "Віртуальны Брэст"

На месте работали спасатели ОСВОД, скорая и Красный Крест, который организовал места для обогрева.

Представители православной церкви ранее объясняли, что окунание в прорубь на Крещение является в большей степени народным обычаем. Верующему в этот день важнее принять участие в богослужении, по возможности пройти исповедь и причаститься, а также взять святой воды.