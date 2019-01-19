Как белорусам заполнять анкету на шенгенскую визу в Литву 19.01.2019, 21:20

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Несколько важных рекомендаций.

Один из основных документов, необходимых для получения визы в Литву, - анкета, заполнить которую нужно на сайте Визового центра или посольства Литвы, пишет tio.by.

Услуга по заполнению анкеты на визу предлагается также самим визовым центром, но является платной. Заполнение анкеты на литовскую визу не представляет собой ничего сложного, это легко можно сделать самостоятельно, сэкономив деньги.

Помните, что подаваться на визу можно в период за три месяца до поездки (не раньше), но и не позднее 15 дней до начала путешествия. Поля, которые обязательно надо заполнить в анкете на визу, отмечаются звездочкой.

Заполнять их следует исключительно латинскими буквами. На заполнение анкеты у вас есть час - и этого времени вполне достаточно. Также есть возможность заполнить анкету на получение визы Литвы с нескольких попыток - для этого нужно кликнуть на «Сохранить черновик».

Если этого не сделать, то через час введённые данные пропадут, и придётся заполнять анкету заново. Также важно записать номер уникального идентификатора для поиска черновика. Если вы не хотите проверять знания своего английского, выберите русский язык, кликнув на флаг в правом верхнем углу. Затем необходимо создать новую анкету либо, если вы уже создавали и сохраняли её, кликнуть на “Поиск анкет”.

Первое, что вам нужно сделать - выбрать тип визы и учреждение, куда вы хотите подать заявление. Пусть вас не пугает слово “краткосрочная”: мультишенген в это понятие тоже входит. В графе «Виза по просьбе члена семьи гражданина Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или Швейцарии*» заполняется «Да», если заявитель - член семьи гражданина ЕС, ЕЭП или Швейцарской Конфедерации, и вместе с ним следует в страну не его (гражданина ЕС, ЕЭП или Швейцарской Конфедерации) происхождения. В остальных случаях - то есть в большинстве - ставится “Нет”.

Для заполнения следующего блока лучше подготовить паспорт. Все данные должны указываться латинскими буквами. При смене фамилии необходимо указать соответствующие данные в графе “Предыдущая фамилия”, если вы сменили несколько фамилий, их можно добавить, нажав на знак плюса. Иностранные граждане, имеющие вид на жительство, должны указывать здесь данные того документа, по которому планируют выезжать за границу (и в который, собственно, и будут вклеивать визу).

В случае смены гражданства в графах “гражданство по рождению” и “гражданство в настоящее время” должны, соответственно, быть указаны разные страны. Если на настоящий момент у вас несколько гражданств, их можно добавить, нажав на знак плюса. Затем необходимо указать ваш домашний адрес. Помните, что графы, не отмеченные звёздочкой, можно оставить пустыми.

В блоке “Профессия” укажите свои должность и место работы. Если вашей профессии нет в выпадающем списке, выберите «Другое» и впишите по-английски свою профессию в появившейся ячейке.

Затем вам снова понадобится паспорт. В графе “номер паспорта” нужно ввести короткий номер (не идентификационный), в графе “тип паспорта” выбрать “Обычный”. Если ваш паспорт был выдан посольством другой страны, укажите это в графе “Документ выдан”.

Например, если вы гражданин России, но проживаете в Беларуси и загранпаспорт вам оформляло посольство России в Республике Беларусь, в этой графе нужно указать “Беларусь”. Следующий пункт - проживание в стране не своего гражданства. Если вы белорус и живёте в Беларуси, ставьте “Нет”.

Если вы иностранец с видом на жительство в Беларуси, ставьте “Да” и указывайте данные документа. Также для подачи вам понадобится ксерокопия ВНЖ как подтверждение легального нахождения в Беларуси.

Затем нужно указать, есть ли у вас разрешение на въезд в страну конечного следования. Это относится к транзитным визам: если вам нужна краткосрочная литовская виза, а не транзитная, ставьте “Нет”.

Если вы хотите получить литовский мультишенген, в графе “продолжительность пребывания” укажите 90. Даже подаваясь на визу впервые, вы можете в графе “кратность” выбрать “много”: из-за “слишком больших желаний” в визе вам не откажут. Если за последние три года вы получили несколько шенгенских виз, лучше указать их все - это повысит вероятность получить литовский мультишенген. Если вы прилетаете в Вильнюс, то указываем «Vilnius».

Если в Литву вы въезжаете на поезде или личном авто, укажите название пограничного пункта, через который планируете въехать в страну. Затем необходимо рассказать о финансовой составляющей поездки. Если едете по приглашению, выберите «Лицо», если самостоятельно – «Компания/Гостиница». Если вы указываете отель, то в графе “Имя/Фамилия” приглашающего лица впишите NA - “Нет данных”, или же просто “HOTEL”. Помните, что можно не заполнять графы, не отмеченные звёздочкой. Биометрические данные. Если не сдавали - ставите «Нет», если сдавали – соответственно, «Да».

Если помните дату – укажите её, либо же оставьте графу пустой. После заполнения проверьте данные - в готовом pdf-документе менять занные нельзя - и нажмите на клавишу «Сохранить для подачи», система автоматически скачает анкету на компьютер. Анкету, сохранённую как черновик, можно исправлять и редактировать. Не забудьте записать или скопировать куда-то идентификационный номер - по нему нужно будет найти анкету.

Если какие-то из граф не заполнены, система не позволит сохранить документ - ошибки нужно будет исправить. Заполненную анкету в формате PDF следует распечатать и подписать, а также приклеить фото.