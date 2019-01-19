Reuters: Трамп предложит компромисс в сфере иммиграции для выхода из шатдауна 19.01.2019, 21:30

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Президент США пообещал оказать поддержку детям нелегальных иммигрантов.

Президент Америки Дональд Трамп в своем субботнем телеобращении предложит демократам компромиссное решение иммиграционных вопросов для возможного выхода из шатдауна, который продолжается в США с 22 декабря. Агентство Reuters сообщило об этом со ссылкой на источник, знакомый с планом президента, передает «Голос Америки».

Собеседник агентства уточнил, что Трамп при этом не собирается идти на уступки в вопросе выделения $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

По словам источника Reuters, президент сегодня предложит поддержку законопроекта о защите от депортации детей нелегальных иммигрантов, так называемых «мечтателей».

Администрация Обамы учредила федеральную программу «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (DACA) в 2012 году. Эта программа защищала детей нелегальных иммигрантов, привезенных в США в возрасте до 16 лет, от высылки из страны, предоставляла им законный иммиграционный статус и позволяла получить разрешение на работу. В августе 2018 года в программе участвовали почти 700 тысяч человек.

Дональд Трамп в сентябре 2017 года подписал указ об отмене действия DACA, и поручил конгрессменам разобраться с судьбой «мечтателей». Компромисс между демократами и республиканцами в этом вопросе так и не был достигнут.

Вице-президент Майк Пенс, глава администрации Белого дома Мик Малвани и зять Трампа, старший советник Белого дома Джаред Кушнер, помогли президенту в составлении плана выхода из кризиса, вызванного шатдауном.

Дональд Трамп в субботу, в 16:00 по Восточному времени США выступит с «важным обращением о гуманитарном кризисе на... южной границе и шатдауне». Прямую трансляцию обращения будут вести основные телеканалы США.

Сразу после того, как Трамп анонсировал «важное» субботнее телеобращение в своем Твиттере, журналисты предположили, что президент объявит о введении чрезвычайного положения. Это позволило бы ему профинансировать строительство участка стены на границе и завершить шатдаун.