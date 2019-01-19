Оптическая иллюзия с котом стала хитом Сети 19.01.2019, 22:08

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В соцсетях появилась новая оптическая иллюзия.

Пользователи соцсетей ломают головы над новой оптической иллюзией. Картинку – прямоугольник из черно-белых полос, за которыми кто-то прячется – опубликовала на своей странице в Twitter специалист по нанотехнологиям Мишель Дикинсон из Новой Зеландии, пишет kp.ru.

«Вы сможете увидеть эту оптическую иллюзию, только если потрясете головой (я серьезно)», - написала она.

Стоит отметить, что далеко не всем пришлось «трясти головой», чтобы увидеть силуэт и глаза того, кто прячется на очередной картинке-загадке. А вы разглядели?