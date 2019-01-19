«Нужно менять всю систему сверху вниз» 1 19.01.2019, 22:17

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В Гомеле появилось новое громкое дело о коррупции.

Еще не закончились суды по громкому «делу медиков», как появилась новое уголовное дело о коррупции в сфере социальной - да еще связанной с детьми. В Гомеле расследуют кражи припасов, направляемых в школьные столовые. Задержаны 11 лиц, передает «Белсат».

В Гомеле как минимум два года преступная группа объедала детей. Как сообщает областной отдел борьбы с экономическими преступлениями, заведующая «Гомельским городским комбинатом школьного питания» вместе с кладовщиком, товароведом, грузчиками и заведующей школьных столовых организовала схему создания излишков на складе. Гречка, сгущенка, мясо, рыба и консервы - из каждой партии продуктов питания для детей в сторону откладывали значительную часть - до трети. А потом продавали предпринимателям, в том числе в Россию.

Ничего нового - говорит бывший учитель Василий Поляков, обычная советская схема:

«Раньше на это меньше обращали внимание. Теперь, когда бюджет трещит по швам и нужно считать каждую копейку, Следственный комитет получил приказ искать все мыслимые нарушения».

Следственный комитет возбудил уголовное дело - кража через злоупотребление служебными полномочиями группой лиц по предварительному договору. Задержаны 11 лиц. У безработной дочери заведующей складом комбината под арест взяли дорогой автомобиль «Инфинити».

Многие жители Гомеля таким новостям не удивился. Вот что говорят опрошенные гомельчане:

«Люди мало зарабатывают, поэтому нет выхода, а жить как-то надо».

«У каждого человека свой порог совести, каждый сам отвечает за свои поступки».

Дело не только в Гомеле. В суде Минского района начался новый процесс над бывшим руководителем потребительского рынка Мингорисполкома Сергеем Борисевичем.

И в прошлый, и в этот раз речь о получении взятки, связанное с договорами о закупках. Среди сегодняшних подсудимых также три бывших работника Комбината школьного питания Ленинского района столицы, их обвиняют в мошенничестве, хищении и коррупции. Так что делать, чтобы детей в школах не объедали коррупционеры? Есть два выхода от гомельчан:

«Надо детские столовые ставить на особый контроль, а то будут тянуть и тянуть».

«Если бы занималась питанием непосредственно школа, так как этим занимается комбинат питания, то можно было бы иначе».

Частник сам у себя воровать не будет, говорит Василий Поляков:

«Надо менять всю систему... На сегодня все распределяется сверху вниз. Из Минска по областях, оттуда по районам, из районов по школам. На уровне школы должен решаться вопрос: кто будет поставлять продукты и готовить их».

В результате коррупционные схемы прорастают через всю вертикаль власти. От дворцов до столовых.