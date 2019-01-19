Как школьница из Сморгони в эфире российского ТВ поставила на место Галкина 1 19.01.2019, 22:41

1,538

Научившая ведущего правильно называть нашу страну школьница дала эксклюзивное интервью.

История 12-летней школьницы из Сморгони Насти Ванеевой, которая решилась поправить (причем трижды) ведущего телепроекта «Лучше всех» Максима Галкина, в апреле 2018 года облетела заголовки всех белорусских СМИ. В эксклюзивном интервью для «Вечернего Гродно» юная цимбалистка, благодаря которой российский комик навсегда запомнит, как правильно называть нашу страну и на какой слог делать ударение в слове «Сморгонь», рассказала, о чём больше всего жалеет после того эфира и как поступила, имей она возможность отмотать время назад.

В Гродно Анастасия приехала вместе со своей учительницей Ольгой Граговской, из-за которой, собственно, и решила пять лет назад заниматься именно цимбалами. В понедельник, 14 января учительница из Сморгонской школы искусств им. М.К.Огинского была удостоена премии им.А.И.Дубко, а в качестве группы поддержки приехала Настя. На сцене Гродненского театра кукол они виртуозно сыграли на цимбалах.

У Насти нет боязни больших залов, что она уже успела доказать в 2017 году на украинском шоу талантов «Круче всех», где продемонстрировала свои неординарные способности.

А потом девочка поехала на почти такое же шоу, но только в Москву на «Первый канал» к Максиму Галкину. Что было потом, все прекрасно помнят. Минутный отрывок телепроекта «Лучше всех», в котором участница научила популярного ведущего правильно говорить «Беларусь» и «Сморгонь», стал ее «минутой славы».

«Это была импровизация»

По признанию Насти, момент переучивания Галкина она не репетировала и даже не подозревала, что всё пройдёт так:

— Это была импровизация. В тот день я была не совсем в настроении, и когда Максим сказал неправильно, у меня это вызвало раздражение. Я просто решила его поправить, просто, чтобы он был в курсе. Я была уверена, что этот фрагмент вырежут при монтаже, но режиссёры решили его оставить. И уже тем более я не планировала стать популярной, — вспоминает Настя.

По её словам, перед записью она упорно репетировала своё выступление, но в финальный выпуск попала лишь небольшая часть композиции:

— Мне очень жаль, что самое красивое из моей пьесы убрали. Очень большой кусок вырезали из эфира, а зрители увидели лишь пятую часть от моего выступления. Учительница мне потом сказала, что я молодец, но, к сожалению, я прославилась именно этой фразой, а не тем, какую игру показала. Я хотела бы больше запомниться по игре на цимбалах, — рассказала девочка.

Хочет стать мировой звездой

Сейчас Настя учится в 6-ом классе музыкальной школы и в 7-ом общеобразовательной. Игре на любимых цимбалах посвящает несколько часов в день шесть раз в неделю. В свободное время предпочитает заниматься рукоделием, вязать, вышивать, раньше танцевала, но потом решила полностью отдать себя музыке.

— В будущем хочу поступить в вуз по цимбалам, а затем стать великой артисткой, чтобы путешествовать по всему миру с гастролями, — поделилась планами юная жительница Сморгони.