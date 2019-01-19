Россия скрыла 100 тысяч протоколов допинг-контроля 1 19.01.2019, 22:48

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Их скрыли от международной системы антидопингового администрирования.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) скрыло 100 тысяч протоколов допинг-контроля от международной системы антидопингового администрирования менеджмента (ADAMS). Об этом говорится в письме генерального директора РУСАДА Юрия Гануса к исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает «Радио Свобода».

По утверждению Гануса, нарушения допустил прежний состав сотрудников организации. Они были выявлены в ходе двух внутренних расследований РУСАДА, которые завершились в прошлом году. Сейчас протоколы вносятся в базу. В своём письме Ганус попросил у Всемирного антидопингового агентства подтвердить статус РУСАДА. Это позволит агентству брать допинг-пробы у спортсменов.

РУСАДА было лишено статуса соответствия с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В нём утверждалось, что в России существует государственная программа поддержки допинга.

В сентябре 2018 года в WADA проголосовали российское агентство восстановили в правах, выдвинув при этом ряд условий. Москва признала провал в сфере борьбы с запрещенными веществами в спорте. Но поддержку допинга на государственном уровне и причастность спецслужб и чиновников к допинговой программе Россия отрицает.

В декабре Ганус записал обращение к президенту России Путину. В нём он заявил о том, что российский спорт находится "у края пропасти" из-за того, что эксперты WADA не получили доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории. Российские чиновники заявили в ответ, что переговоры с WADA “идут в рабочем порядке”.

22 января состоится заседание исполкома WADA, на котором будет обсуждаться отчет комитета по соответствию статуса РУСАДА.