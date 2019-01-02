США и Израиль договорились о сотрудничестве по Сирии и Ирану 2.01.2019, 8:06

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Майк Помпео встретился в Бразилии с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

США и Израиль во вторник обещали продолжить сотрудничество по урегулированию сирийского кризиса и противодействию Ирану на Ближнем Востоке, несмотря на решение президента Трампа вывести войска из Сирии, сообщает «Голос Америки».

Перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео в столице Бразилии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что планирует обсудить с ним способы укрепления разведывательного и оперативного сотрудничества в Сирии и других странах в интересах противодействия «агрессии» Ирана.

Впервые публично комментируя решение Трампа о выводе войск, Помпео заверил, что оно «ни в коей мере не отразится на сферах, в которых администрация сотрудничает с Израилем», и что кампании по противодействию «Исламскому государству» и агрессии Ирана будут продолжены.