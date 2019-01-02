В центре Магнитогорска взорвалась маршрутка 2.01.2019, 8:13

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Иллюстрационное фото

Инцидент произошел неподалеку от дома, где накануне рухнул подъезд.

Во вторник вечером, 1 января, в российском Магнитогорске взорвалась маршрутка, по официальным данным в результате взрыва погибли трое человек, сообщает Znak.com.

Инцидент произошел неподалеку от дома, где накануне, 31 декабря, в результате взрыва в многоквартирном жилом доме обрушился подъезд, вследствие чего девять человек погибли, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.

В нескольких российских местных СМИ появилась информация о возможной связи этих двух событий, пишет nv.ua.

Издание Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что взрыв маршрутки стал результатом спецоперации по задержанию террористов. Вскоре после публикации новости сайт оказался недоступен.

Как передает Радио Свобода, в МВД Магнитогорска заявили, что в микроавтобусе взорвался газовый баллон. По предварительным данным, погибли три человека.

Позднее очевидцы начали публиковать в Сети видео с места взрыва маршрутки. На нем можно слышать звуки, четко похожие на выстрелы.

ВНИМАНИЕ: На всех видео присутствует ненормативная лексика

На данный момент официальной информации о событиях, происходящих в российском Магнитогорске мало.

После сообщений о "спецоперации по задержанию террористов" в Следственном комитете РФ отвергли версию теракта в доме по ул. Карла Маркса, где произошел обвал.

"В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", - цитирует Интерфакс слова официального представителя Следкома РФ.

Также, в ночь на среду, 2 января, в российском Магнитогорске окружили еще один жилой дом на проспекте Ленина, силовики объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва.