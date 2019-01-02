Что изменилось для белорусов в этом году 4 2.01.2019, 8:27

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Самые главные новшества, вступившие в силу.

Телеканал «Белсат» собрал главные новшества 2019 года.

Коммуналку станем оплачивать почти на 80%

Жировка для семьи из трех человек, проживающей в стандартной двухкомнатной квартире, подорожает не более, чем на $ 5 – обещает правительство. Тарифы будут увеличиваться в два этапа. С 1 января приблизительно на $ 3,9 вырастут цены на газ, электричество, холодную воду, канализацию, капитальный ремонт дома, уборку. С 1 июня ещё на $ 1 повысится стоимость отопления и подогрева воды. Сейчас субсидируемый тариф составляет Br 16,9259 за 1 Гкал, а будет – Br 18,4831.

Также выше станет полный тариф (тот, по которому будут оплачивать отопление и горячую воду «тунеядцы») – с Br 81,42 вырастет до Br 88,99.

Как утверждают чиновники, в 2019 году мы будем оплачивать уже 83% от полной суммы за коммунальные услуги.

«Тунеядцы» будут оплачивать горячую воду и отопление по полной

Уже с 1 января белорусам, которые попали в так называемую базу незанятых в экономике, не смогли подтвердить, что работают, и имеют в собственности квартиру, будут насчитывать подогрев воды по полному тарифу, который больше субсидируемого в 5 раз.

А с 1 октября в 100% размере «тунеядцы» также будут оплачивать отопление и газ в газовых колонках.

Базовая величина вырастет с Br 24,5 до Br 25,5

Этой величиной у нас измеряются штрафы и некоторые выплаты. Вместе с базовой вырастут одновременные денежные пособия некоторым категориям граждан, стипендии, помощь безработным, штрафы и др.

Еще меньше товаров из-за границы можно будет привезти без пошлины

С 1 января изменяются лимиты на ввоз вещей из-за границы для личного пользования. Теперь без оплаты пошлины можно будет провезти в Беларусь не более 25 килограммов вещей на сумму до 500 евро. Это для тех, кто ездит за границу реже, чем раз в три месяца. Для тех же, кто путешествует чаще, лимиты остаются прежними – максимально 20 килограммов и 300 евро.

За превышение норм придется заплатить 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за каждый лишний. Ограничения не распространяются на собственные вещи, которые люди берут с собой в дорогу.

По почте из-за границы можно будет заказать 31 килограмм на 200 евро

Вот только это сумма посылок в месяц. Разовая норма на беспошлинную посылку, как и раньше – 22 евро и 10 килограммов.

Со 2 января Польша не будет выдавать визы «за покупками»

Теперь придется выбирать другую цель поездки – туризм, хозяйственная деятельность, спорт, культурная деятельность, поездка в гости, лечение, образование и т.д. От визы «за покупками» все эти цели отличаются тем, что нужно будет представлять подтверждение места проживания в Польше – бронь отеля или приглашение от друзей или родных. Обязательно нужно подтверждать платежеспособность.

Еще на полгода увеличивается пенсионный возраст

С 1 января 2019-го года на заслуженный отдых смогут пойти мужчины, достигшие 61 года и 6 месяцев и женщины – 56 лет и 6 месяцев.

Пенсионный возраст продолжит повышаться на полгода ежегодно до 2022 года, пока не составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.

Также с 1 января вырос и минимальный страховой стаж, необходимый для получения полной трудовой пенсии. С нового года он будет составлять 17 лет, и также будет увеличиваться до 2025 года, пока не достигнет 20 лет.

Вступит в силу обновленный Налоговый кодекс

Новая версия Налогового кодекса заработает с 1 января. Она предусматривает следующие изменения: упрощение администрирования налогов, изменение подхода к начислению пени, отмену ставки налога на недостроенную недвижимость, отмену права местных Советов депутатов увеличивать до десяти раз ставку налога на объекты недвижимости или земельные участки с объектами, которые не используются или используются неэффективно.