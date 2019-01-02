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Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

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  • 2.01.2019, 8:39
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Владимир Зеленский

Шоумен заявил о наборе людей в свою команду на выборы президента Украины.

Актер и шоумен Владимир Зеленский после заявления о решении баллотироваться в президенты Украины объявил о том, что набирает людей в свою команду.

Свое видеообращение к потенциальным кандидатам он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Он заявил, что не имеет значения пол, религия, образование и язык тех, кто будет в его команде. Самый главный критерий — отсутствие опыта в политике.

«Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Важно: ты никогда не был в политике, и пока что это — самое главное», — заявил Зеленский.

Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский официально объявил о том, что будет баллотироваться на должность президента Украины. Свое заявление он сделал во время праздничного выпуска «Вечернего квартала» на телеканале «1+1». Ролик с заявлением шоумена пустили за несколько минут до наступления нового года. В связи с этим новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко по телеканалу запустили уже после полуночи.


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