В Ушачском районе перевернулся автобус с российскими туристами
- 2.01.2019, 8:41
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Автобус следовал из Глубокого в Витебск.
Вчера около 19:30 на дороге местного значения Ушачи — Зябки возле деревни Угринки транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Об этом сообщает официальный сайт УВД Витебского облисполкома.
В автобусе находились 24 человека: 23 гражданина РФ (в том числе два водителя) и экскурсовод из Витебска. После аварии в Ушачскую ЦРБ для оказания помощи и диагностики ушибов доставлена женщина 1978 года рождения. Более никто из пассажиров не пострадал и в госпитализации не нуждается.
— Сотрудниками милиции организована доставка пассажиров с места происшествия в Ушачскую среднюю школу для временного размещения и обеспечения питанием. Решается вопрос о предоставлении транспорта для дальнейшего следования туристической группы в Витебск, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.