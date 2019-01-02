Роналду объявил о возвращении в сборную Португалии 2.01.2019, 8:43

В 2019 году футболист снова будет в распоряжении тренерского штаба.

Криштиану Роналду заявил, что готов возобновить выступления за сборную Португалии во второй половине сезона-2018/19. После окончания чемпионата мира 2018 года в России нападающий не вызывался в национальную сборную и пропустил игры команды в Лиге наций, сообщает sportrbc.ru.

По словам Роналду, причиной его отсутствия в сборной Португалии минувшей осенью стало желание адаптироваться в новом клубе. Летом футболист покинул мадридский «Реал», где выступал с 2009 по 2018 год и перешел за €100 млн в туринский «Ювентус».

«В 2019 году я собираюсь снова быть в распоряжении тренерского штаба. Мы договаривались, что первую половину сезона я не буду играть за сборную. Мне 33 года и я недавно переехал в другую страну, сменив методику тренировок, партнеров, личный и профессиональный режим. Думаю, это было оптимальным решением», — цитирует Роналду AS.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Он провел за команду 154 матча и забил 85 голов — оба результата являются рекордными в истории португальской сборной. Вместе с национальной командой Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году и стал серебряным призером домашнего ЧЕ-2004.

На чемпионате мира 2018 года в России сборная Португалии дошла до 1/8 финала, где уступила Уругваю со счетом 1:2. На групповом этапе португальцы заняли второе место в своем квартете. Роналду провел на мундиале за национальную команду все четыре матча, забив четыре гола (в матче против Испании игрок оформил хет-трик).

Осенью сборная Португалии выиграла группу 3 высшего дивизиона Лиги наций, опередив в турнирной таблице Италию и Польшу. Весной португальцы проведут первые матчи отборочного турнира к Евро-2020, а в июне примут участие в финальном турнире Лиги наций.