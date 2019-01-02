Назван рецепт для быстрого восстановления сил после Нового года 2.01.2019, 8:50

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Как приготовить «антипохмельный» суп.

Наваристый мясной суп с кислинкой поможет вам восстановить силы после шумного застолья. Рецепт этого тонизирующего и бодрящего блюда читайте ниже. Суп готовится очень быстро, если не считать время варки бульона, сообщает segodnya.ua.

Антипохмельный суп со свиными ребрышками

Ингредиенты:

Вода – 2,5 л

Ребра свиные – 500 г

Консервированные томаты в собственном соку – 400 г

Картофель – 4 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Рис – 3 ст. л.

Чеснок – 3 зубчика

Зелень

Лавровый лист

Черный перец

Соль

Растительное масло

Рецепт приготовления:

Свиные ребрышки помыть, залить холодной водой и варить около часа, снимая пену.

Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Добавить в кастрюлю вместе с рисом, варить 10 минут.

Лук и морковь почистить. Лук измельчить, морковь натереть на терке.

В сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до мягкости. Добавить морковь, нарезанные помидоры и немного бульона. Тушить 5 минут, затем выложить в кастрюлю вместе с лавровым листом.

Добавить в суп соль и перец, варить 5-7 минут. Подавать вместе с нарезанной зеленью.