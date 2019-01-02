Назван рецепт для быстрого восстановления сил после Нового года
- 2.01.2019, 8:50
- 1,541
Как приготовить «антипохмельный» суп.
Наваристый мясной суп с кислинкой поможет вам восстановить силы после шумного застолья. Рецепт этого тонизирующего и бодрящего блюда читайте ниже. Суп готовится очень быстро, если не считать время варки бульона, сообщает segodnya.ua.
Антипохмельный суп со свиными ребрышками
Ингредиенты:
Вода – 2,5 л
Ребра свиные – 500 г
Консервированные томаты в собственном соку – 400 г
Картофель – 4 шт.
Лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Рис – 3 ст. л.
Чеснок – 3 зубчика
Зелень
Лавровый лист
Черный перец
Соль
Растительное масло
Рецепт приготовления:
Свиные ребрышки помыть, залить холодной водой и варить около часа, снимая пену.
Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Добавить в кастрюлю вместе с рисом, варить 10 минут.
Лук и морковь почистить. Лук измельчить, морковь натереть на терке.
В сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до мягкости. Добавить морковь, нарезанные помидоры и немного бульона. Тушить 5 минут, затем выложить в кастрюлю вместе с лавровым листом.
Добавить в суп соль и перец, варить 5-7 минут. Подавать вместе с нарезанной зеленью.