Генерал США: Россия осознала невозможность победить Запад 2 2.01.2019, 8:57

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Бен Ходжес

Кремль боится прямого военного столкновения.

Россия избрала тактику "гибридной войны" после того, как осознала бесперспективность прямого вооруженного столкновения с Западом на фоне демонстрации военных успехов США и их союзников.

Об этом изданию Military Times рассказал отставной генерал Бен Ходжес, возглавлявший Европейское командование Вооружённых сил США в период с 2014 по 2017 годы, сообщает newsader.com.

В ходе беседы, опубликованной 31 декабря, он затронул целый ряд вопросов, среди которых – укрепление НАТО в Черном море, помощь Украине и стратегия Кремля, который тестирует "красные линии" Запада.

Лицом к лицу

"Они увидели, насколько силен был Запад во время «Бури в пустыне», и каковы были наши возможности в ходе иракской войны, и поняли, что нет смысла сталкиваться с нами лицом к лицом", – заявил он, объясняя, почему Москва и далее продолжит использовать донецко-луганских сепаратистов для противодействия Киеву на востоке Украины.

По его словам, Кремль осознает воздушное превосходство западного альянса, поэтому будет делать упор на развитие противовоздушной обороны и средств борьбы в киберпространстве, стремясь лишить американские вооруженные силы их традиционных преимуществ. Москва, по словам Ходжеса, будет прощупывать границу допустимого в отношениях с Западом, пока тот не отреагирует со всей серьезностью.

Пытаясь выиграть у более сильного противника, российское руководство, указывает генерал, повышает ставки выше общепринятых уровней. "Вот почему они все время напоминают о ядерном оружии", – объясняет экс-командующий европейскими силами США.

Кремль, указывает Ходжес, рассчитывает на то, что политические лидеры Европы зададутся вопросом, стоит ли им вступать в ядерную войну из-за Литвы, Эстонии или Румынии. В этом смысле задача России – расколоть НАТО. "Если удастся показать неспособность альянса защитить одного из своих членов, они будут считать свою цель достигнутой", – констатировал генерал.

Он назвал Россию значимой, однако краткосрочной угрозой. В то же время Китай генерал рассматривает как угрозу долгосрочного масштаба. Ходжес обеспокоен тем, что Соединенным Штатам не хватит сил для ведения войн сразу на двух фронтах – против КНР и РФ. По этой причине, подчеркнул генерал, европейские союзники должны оказывать США помощь в поддержании американской гегемонии на европейском континенте. Обязательный взнос в бюджет НАТО на уровне 2 процентов от ВВП страны – это не политический каприз, а "необходимость", уверен Ходжес. В случае войны США с Китаем это позволило бы Европе даже с меньшим американским присутствием успешно противостоять России, рассуждает он.

Ранее президент Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по Североатлантическому союзу за слишком малый вклад в бюджет НАТО и грозил отказать его членам в помощи, если они не увеличат свои взносы до упомянутого выше "двухпроцентного минимума".

Ходжес, по существу, не ставит под сомнение это требование Трампа, однако считает, что глава Белого дома наносит ущерб Североатлантическому союзу всякий раз, когда "ставит ему подножку". В качестве примера Ходжес привел высказывание Трампа, которое можно трактовать как нежелание защищать крохотную Черногорию – нового члена НАТО – в рамках Пятой статьи Североатлантического договора. Данное правило рассматривает нападение на одного члена НАТО как атаку на всех. "Это не значит, что президент не должен оказывать давления на союзников при необходимости, однако президент должен быть ясным по поводу готовности США защищать всех членов альянса", – пояснил Ходжес.

Цель России – Мариуполь

Комментируя произошедший в ноябре инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники захватили 24 украинских моряка, Ходжес предположил, что Москва, в конечном итоге, пытается закрыть Украине доступ к Черному и Азовскому морям, заблокировать порт в Мариуполе, а также захватить часть прибрежных украинских территорий для сухопутного сообщения российской территории с аннексированным Крымом. По мнению Ходжеса, для противодействия Москве в регионе недостаточно грозных слов, которые произносит Запад.

Пока что, пишет Military Times, ситуация развивается известному сценарию: задержание украинских моряков лишь на время обеспокоило Запад, после чего напряженность в его отношениях с Москвой снова пошла на спад. Издание констатирует, что протесты западных союзников не мешают России удерживать под контролем захваченные ею территории Грузии и Украины.

Ходжес рассказал о том, что под его командованием была реализована Европейская оборонная инициатива, которая стала ответом на российскую агрессию против Украины. В рамках программы были реконструированы военные объекты на территории Европы и проведено немало учений.

За последние три года НАТО серьезно укрепился в странах Балтии, опасающихся нападения со стороны России, следует из слов Ходжеса. Что касается Черного моря, то в этом регионе важную роль призвана сыграть румынская авиабаза "Михаил Когелничану", где размещаются около полутора тысяч американских военных, указывает генерал. Именно там, отметил он, базируется военно-воздушный патруль НАТО, ответственный за операции в Черном море.

Именно в Румынии, напомнил Ходжес, размещается недавно построенная база средств ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты средней дальности. Речь идет о системе "Иджис" наземного базирования. Ее сухопутные и морские модификации недавно продемонстрировали большой прогресс, когда в декабре новейший перехватчик SM-3 Block IIA сбил в космосе учебную мишень, имитирующую баллистическую ракету. Это было третье по счету успешное испытание такого рода. Такая же база "Иджис" сейчас строится в Польше. Как ожидается, она заработает с 2020 года. Этот румынско-польский сектор ПВО будет укреплен военно-морским флотом, отметил Ходжес.

Что касается Турции – другого члена НАТО, имеющего выход к Черному морю, – то эта страна, сказал Ходжес, внимательно следит за соблюдением Конвенция Монтрё 1936 года. Согласно документу, в мирное время общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн со сроком пребывания не больше 21 суток. Для США это означает фактическую невозможность отправить в регион авианосцы. Этим положением, как отмечает Ходжес, пользуется в своих интересах Россия, которая теперь свободно наращивает черноморский флот в аннексированному Крыму – территории, которая, по мнению наблюдателей, превращена Москвой в военную базу.

Помимо этого, как было сказано, под российской оккупацией находится целый ряд других территорий, пишет издание. Здесь и молдавское Приднестровье, где находится около тысячи российских военных, и часть Донбасса с контингентом в размере 4,5 тысячи военнослужащих РФ, и 20 процентов грузинской территории, на которой находятся до 5 тысяч российских солдат.

Именно Румыния является "ключевым" союзником США на черноморском направлении, заявил Ходжес. По его словам, эта страна выполняет требование Трампа по поводу двухпроцентных трат на оборону. Она закупает у США системы Patriot, а также американские мобильные реактивные установки залпового огня HIMARS, которая способна запускать управляемые снаряды. По мнению Ходжеса, румынские власти стремятся как можно быстрее избавиться от советского оборудования и перейти на стандарты НАТО, которые позволят Румынии интегрировать военное оборудование с американской техникой.

Помочь Украине

НАТО должен разработать "умную схему", которая позволит альянсу постоянно присутствовать в Черном море даже в рамках ограничений конвенции Монтрё, указал генерал. "И, конечно, мы должны помочь Украине разработать собственную морскую стратегию, которая позволит стране защищать свою береговую линию и защищать собственную свободу судоходства", – заявил он, добавив, что, по его данным, 90 процентов всех нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе допускают пророссийские силы.

Киев уже сейчас получает военную помощь со стороны США. Американские военные работают на западе Украины, где они, по сути дела, готовят украинских военных к бою на донбасском фронте. Присутствие военнослужащих США само по себе является демонстрацией силы – своего рода "страховкой для принимающей страны", отмечает Military Times, напоминая, что Украина, помимо этого, получает от США военное оборудование стоимостью сотни миллионов долларов. Издание напоминает о переданных украинским военным эффективных противотанковых системах Javelin, станций контрбатарейной борьбы, медикаментов и прочего.

На прошедшей в декабре встрече генксека НАТО Йенса Столтенлерга с президентом Украины Петром Порошенко стало известно о передаче Украине еще одного вида военного оборудования – систем защищенной связи стоимостью 45 миллионов долларов. Глава Североатлантического союза обещал продолжить помощь Киеву в сфере ВМС, логистики и киберзащиты. "Союзники признают стремление Украины вступить в Альянс. Мы хотим, чтобы ваша страна достигла успеха", – сказал тогда Столтенберг.