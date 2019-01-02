Экономист: В январе произойдут заметные колебания курсов валют 2.01.2019, 9:08

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Фото: Reuters

Белорусский рубль потеряет в цене.

Традиционно в начале года белорусский рубль немного снижается к корзине. Ждать ли повторения этой динамики в начале 2019 года? Ситуацию для сайта myfin.by комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум».

– Что касается первой половины января, то там мало рабочих дней и на бирже будет небольшая активность. Рынок может быть «тонким», когда объемы торгов меньше, чем обычно. В таких условиях одна крупная сделка может сильно повлиять на котировки, поэтому вероятно, что в начале января могут произойти заметные колебания курсов валют в любую сторону.

В целом с учетом ситуации, которая складывается сейчас на внешних рынках, можно предположить, что белорусский рубль будет под давлением вместе с российским. Кроме того, на нашем рынке есть сезонность – в начале календарного года рубль может слабеть из-за этого.

Еще один возможный фактор давления: у нас закончился финансовый год, и в бюджете сформировался рекордный профицит.

По последним данным, профицит республиканского бюджета превышает 5 млрд рублей.

Если эти деньги будут направлены на валютный госдолг, то их нужно где-то конвертировать в иностранную валюту, потому что профицит сформирован преимущественно в рублях. То есть покупки валюты на нашем внутреннем рынке могут увеличиться еще и по этой причине.

С учетом всех перечисленных обстоятельств, я думаю, что, во-первых, в январе нужно быть готовым к заметным колебаниям курсов валют, а во-вторых, скорее всего, колебания будут в сторону ослабления белорусского рубля.

Если говорить о курсе доллара, который может установиться к середине января в Беларуси, то он зависит не только от того, что будет с рублем, но и от того, что будет с самим долларом на международном рынке. Тут много факторов. Думаю, диапазон может быть от 2,14 до 2,2 рублей.