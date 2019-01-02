За что греки благодарны начальнику повстанцев в Ошмянском крае 2.01.2019, 9:17

История Зигмунда Минейко, национального героя Эллады.

С трудом представляется более уникальный и эрудированный человек, вобравший в себя талант военного инженера-фортификатора, ученого археолога и этнолога, репортера, освещающего состязания Олимпийских игр. Человека, ставшего почетным гражданином Греции и ее национальным героем. И это все о нем, о Зигмунде Минейко, пишет «Литвин».

Родившийся в 1840 г. в селе Болванишки, что на Ошмянщине, мальчик воспитывался в неприязни к самодержавной царской власти. Обучаясь в Виленский гимназии, он заводил знакомства с молодежью, патриотически настроенной. Товарищи вели тайные разговоры о возможности восстания, где будут востребованы кадры со знанием военного дела.

Окончив гимназию, юноша едет в Санкт-Петербург, где по протекции генерала Тотлебена и после представления его Александру II, становится слушателем артиллерийского императорского училища. Царю маленький литвин понравился.

Свободолюбивые мысли не покидают Зигмунда и в стенах училища, он налаживает связь с передовой молодежью родственного славянского народа, принимает активное участие в сборе нелегальной студенческой библиотеки.

Накануне событий 1863 года Зигмунд Минейко решает вернуться в родные края. Облачившись в крестьянскую одежду, он беседует с населением в окрестных деревнях и распространяет листовки с призывами бороться за волю и землю. Повстанческий центр дает ему задание: поучиться революционным методам у самого Гарибальди, в созданной итальянцем военной школе. Зигмунд тайно отправляется в Италию. Затем отправляется в Турцию, где оказывает помощь в проектировании первой железнодорожной ветки.

В 1863 г. военный специалист назначается Литовским повстанческим комитетом боевым начальником в Ошмянском уезде. Восставшие литвины вступают в схватку с царскими войсками. Но им не хватает оружия и продовольствия, организованности. Приходится отступать. Минейко оказывается в плену.

Зигмунд был жестоко избит жандармами и брошен в тюрьму. Приговор суров: смертная казнь. Находясь в тюремном лазарете в ожидании исполнения приговора, сильный духом человек просит принести ему книгу. Он не теряет самообладания даже в застенке, под угрозой гибели. К счастью, смертная казнь была заменена двенадцатилетней каторгой.

На пути в Сибирь удача улыбается Зигмунду. Во время этапа умирает шляхтич, который направлялся в Томск для отбывания вольного поселения. Его хоронят у дороги под именем Зигмунда, а сам Минейко поселяется в Томске. Зигмунд налаживает пошив головных уборов, что приносит ему неплохие деньги. Вскоре ему удается выбраться из Томска в центральную Россию, а оттуда и за рубеж.

Попав во Францию, Минейко добивается аудиенции у императора Наполеона III. Рассказывает о томящихся в Тобольской тюрьме французах. Император Франции благодарит литвина за информацию и требует у русского царя освобождения соотечественников. Французы- ссыльные вернулись на родину, а Минейко было предложено обучаться в Академии Генерального штаба в Париже.

Зигмунд отказывается от поездки в Алжир для усмирения арабских бунтов, отправляется в Болгарию. Там он принимает участие в строительстве канала, железной дороги, мостов и награждается высшим орденом Турции.

В 1870 – х гг. местом жительства Зигмунда становится Греция.Его супругой становится Прозерпина Манарис, а в 1891г. семья переезжает в Афины. И опять бурная строительная деятельность в качестве главного инженера провинции Эпир, затем глава департамента в Афинах строительство мостов и железных дорог. Страна в полном смысле слова покоряет Минейко, и он отдал ей 35 лет жизни. Там же выросли семеро его детей.