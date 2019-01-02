Трамп пригласил партийных лидеров для обсуждения бюджета 2.01.2019, 9:21

Речь идет не о переговорах, а о брифинге.

Президент США Дональд Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения шатдауна – приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters. Источники агентства указывают, что речь идет не о переговорах, а о брифинге, пишет РБК.

Пока свою готовность встретиться с президентом подтвердил лишь лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Остальные политики пока свою позицию не высказали. Не стали комментировать ситуацию и в Белом доме.

Шатдаун возник из-за того, что демократы отказались выделить $5 млн из бюджета для возведения стены на границе с Мексикой. Трамп заявил, что продолжит настаивать на этом проекте. Незадолго до Нового года, в ходе поездки в Ирак Трамп заявил, что готов к долгому шатдауну. По его словам, он будет ждать столько, сколько нужно.

Приостановка работы некоторых правительственных ведомств, во время которой их сотрудники отправляются в вынужденные отпуска, затронула около 800 тыс. человек. Большую часть федерального правительства, в деятельности которого заняты около 4 млн человек, шатдаун не затронул.