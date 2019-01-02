Путин пилит сук, на котором сидит 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

2.01.2019, 9:29

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Проблема не только в том, что в России заканчивается нефть.

Правительство России утвердило стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года. Газа у нас достаточно. А вот нефть отнесена к категории с недостаточными запасами для обеспечения текущих уровней добычи.

В документе цифры не приведены, но ранее министр Новак уже делился своими откровениями: после пика добычи в 2021 году (570 млн т.), к 2035 году нефтедобыча рухнет почти на 250 млн.т. (44%). Это значит, что к середине 30-х Россия будет едва покрывать свои потребности и прекратит экспорт.

В России кончается нефть?

Проблема в другом. В России один из самых высоких налогов на нефтяную отрасль в мире - в среднем компании платят до 68% от выручки. Всю сверхприбыль от нефти «отжимает» себе государство.

Нефтяникам не выгодно заниматься геологоразведкой. И на действующих месторождениях и разведанных запасах можно было бы добывать больше, но налоговая система делает эту добычу нерентабельной.

Жадное государство пилит сук, на котором сидит.

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