Предприниматель из Минска придумал, как разбогатеть на чайных пакетиках 14 2.01.2019, 9:39

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Белорус уже запатентовал свое изобретение.

Коктейльные трубочки, зубочистки, жевательная резинка — Дмитрий ставит свое изобретение в этот ряд. То есть предки без этого жили, а современники уже не могут. Минчанин придумал, как красиво избавиться от заваренного чайного пакетика, пишет onliner.by.

Проблема в том, что ни на одно из сотен писем, которые предприниматель отправил потенциальным партнерам, никто не ответил. Дмитрий втирает дичь или открыл «голубой океан», который, кроме него, никто не замечает?

Дмитрий не авантюрный студент и не чудак-пенсионер. Ему 37, он владелец небольшого бизнеса по продаже стеклопакетов. То есть не голодает, но «далек от мечтаний 20-летней версии самого себя».

— Я терзаюсь своей работой. Это доход, опора, но не то, чего требует душа. А взять паузу, осмотреться или уйти в творческий отпуск не могу. У меня семья, двое детей — давит ответственность.

Где-нибудь на Диком Западе сюда можно было бы добавить «кредиты до конца жизни», но не суть. Важно, что в таком вихре живут и многие из вас.

Дмитрий определился, что его увлекают утилитарные изобретения. Так он и мир сделает лучше, и заработок с интересом наконец совместит.

— Я большой любитель чая. Куда деть мокрые заваренные пакетики — знакомая проблема. И она не моя и не белорусская — всего мира. Везде решают ее по-разному. Кто-то кладет пакет на блюдце, кто-то бежит к мусорному ведру, кто-то отжимает вокруг ложки. Все это сложно, или неэстетично, или не решает проблему.

Решив спасти мир, Дмитрий взялся за поиск вариантов.

— Первая идея строилась на небольшой деревянной планке, на которую можно было бы намотать пакетик. Оказалось дорого для одноразового решения. А многоразовые штуки… Такие есть из разного силикона, но их нужно мыть. В общем, это не упрощение жизни, а ее усложнение.

Дополнительно поработав головой и ножницами, минчанин придумал форму, которая, как ему кажется, отвечает всем вызовам современности.

Вот что он придумал:

Все запатентовано. Дорого

Основательно подходя к будущему завоеванию рынка, Дмитрий решил начать регистрацию патента.

— Я думал, что есть общий патент, который признается по всему миру. Оказалось, что нет, в каждой стране нужна своя регистрация. Но есть международное патентное бюро, которое защищает ваше изобретение в 136 странах в течение двух лет. Подаете туда заявку — они делают поиск. Если ничего похожего не находят, то делают временную защиту. В течение этого времени вы выбираете страны, где будете патентовать изобретение.

Для получения патента есть три критерия: новизна, возможность промышленного производства и присутствие изобретательского уровня. Я все выполнил.

Дмитрий назвал свою придумку «пластинами для отжима чайных пакетиков» и зарегистрировал торговую марку Sqviser.

— Чтобы зарегистрироваться на рынке ЕС, нужно €7 тыс. Это только пошлина. После того как патентный поверенный утвердит документы… В среднем получится около €30 тыс. — слишком много.

Пока что предприниматель оставил патентный след в ЕАЭС, США и Индии, работает над Китаем и Канадой. Потратил на все уже около $10 тыс. — большие для него деньги.

— Жена не против?

— Она поддерживает: пробуй, старайся. Но, честно говоря, никто, кроме меня, в этот проект не верит.

— Своей веры хватает?

— Я считаю, что эта штука имеет право на жизнь. Я пользуюсь дома, привык. Нужно просто рассказать людям об этом. Само это изобретение не такой значимости, чтобы изменить мир и так далее, но занять свое место среди приятных мелочей оно вполне способно.

Нет, нет и нет

Образцы, которые Дмитрий принес в офис Onliner, забрендированы. Но это не заказ, а инициатива предпринимателя — с такими он ходил по рекламодателям, чтобы пример можно было показать вживую.

— Я хотел стартовать с кафе и ресторанов. Но все они «закрыты». Хотите что-то предложить — пишите письмо. За неделю я отправил около сотни писем — никто даже не ответил.

В некоторые компании я просто поехал безо всяких предварительных договоренностей — просто стучал в двери. Добившись таким образом встречи, я сталкивался с вопросом, где это есть и кто этим уже пользуется. Отвечал, что пока нигде и никто.

Дмитрий начинает заводиться.

— Вот если бы оно было популярно, например, в Америке и пришло к нам, то меня бы сами нашли и купили. Почему бы не стать первыми и не начать с нашей страны, с нашего города и сделать это популярным настолько, чтобы, наоборот, в Америке нас сами искали? Большинство сказавших нам «нет» соглашались с тем, что изобретение полезное, но одновременно давали понять, что не готовы быть первыми. Чего боятся-то?

Уткнувшись в стену непонимания, минчанин решил идти к потребителю. Придумал, что его пластинки-сквизеры можно предлагать в магазинах рядом с чаем. Брать их можно будет абсолютно даром — «банкет» за счет рекламодателя. Вот как он это видит.

— Сходили в Coca-Cola, «МакДональдс» — отказались (Дмитрий сказал «посмеялись». — Прим. Onliner). Отправил предложение чайным импортерам — ответа не получил. Хотя даже цену не называл — до этого даже не дошло.

Упершись всем, что есть, Дмитрий сделал сайт и пробует продавать через него. Упаковка из 10 пластинок стоит 99 копеек.

— А сколько стоит пакетик чая? Не получится ли, что ваши пластинки стоят дороже?

— Хороший вопрос. Нет, не считал пока. Отталкивался только от своих расходов. Собирал по поводу цены фокус-группу. Она подтвердила мои догадки: интересная вещь стоимостью до 1 рубля вполне доступна — многие захотят попробовать.

После интервью Дмитрий сообщил, что при большом заказе у типографии цена может быть в два-три раза ниже.

— С момента начала активных продаж прошло полгода. За это время было несколько встреч, взятых вероломными явками, и ни одной проданной пластинки. Вас это не смущает?

— Не то что не смущает — печалит. Но я не сдамся. Любое изобретение может выстрелить или нет. То есть шансы 50/50. Но, согласитесь, для начала его нужно хотя бы представить широкой аудитории, а потом уже делать выводы.