В новогоднюю ночь погиб бизнесмен, построивший дом-музей «в подарок людям» 4 2.01.2019, 9:41

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Сергей Коваль праздновал Новый год один.

Бизнесмен Сергей Коваль, который построил усадьбу в стиле «стимпанк» на хуторе Литовка под Новогрудком, погиб в новогоднюю ночь, сообщает издание «Наша Нiва».

Как пишет «НН», Сергей Коваль праздновал Новый год один. В издании также выдвинули предположение, что бизнесмен мог покончить жизнь самоубийством. Эта же информация распространяется и в соцсетях.

В октябре в усадьбе задержали друга Сергея Коваля — «епископа мира» и ксендза старокатолической церкви из Новогрудка Дмитрия Бондаря. А в ноябре дом-музей для всех закрыли из-за жалоб.

В 2017 году Сергей Коваль построил необычный дом-музей «для всех людей», двери в котором не закрывались для любого желающего круглые сутки. Посетить усадьбу можно было совершенно бесплатно.