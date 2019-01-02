Германия возглавила силы повышенной готовности НАТО 2.01.2019, 9:46

Председательство Бундесвера будет длится один год.

С 1 января 2019 года Бундесвер принял на себя председательство в силах сверхбыстрого реагирования Североатлантического альянса. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно обнародованному во вторник, 1 января, заявлению министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен, этим председательством Германия вносит значительный вклад в безопасность всего Альянса.

По ее словам, новая роль бундесвера - также крайне важный стимул для всеобъемлющей модернизации вооруженных сил страны. Ранее в СМИ появлялась информация о значительных недостатках в плане боеготовности Бундесвера.

Силы сверхбыстрого реагирования (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF, - ред.) были созданы в первой половине 2015 года в ответ на аннексию Россией Крыма и войны в Донбассе. Согласно доктрине, передовые отряды сил сверхбыстрого реагирования должны быть готовы к передислокации в нужный регион за 72 часа. Остальные отряды должны уложиться в срок от пяти до семи дней.

Председательство в VJTF длится один год.