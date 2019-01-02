«Собственник меняет крышу, а платят арендаторы?» 2.01.2019, 9:51

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Предприниматели пытаются оспорить постановление №433.

Недавно многим арендаторам в Беларуси стали приходить неожиданно большие счета за коммуналку. Оказывается, в сентябре вступило в силу постановление №433, которое утверждает новый порядок возмещения расходов по содержанию, эксплуатации и ремонту арендуемого объекта недвижимости. Согласно этому документу собственник здания теперь может проводить все ремонты за счет арендаторов, пишет сайт realt.by.

О том, как отреагировали на новый «сбор» представители бизнеса, рассказал директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович.

Если мы финансируем содержание здания, то почему мы тогда не собственники?

«Я считаю, что арендаторов и собственников просто столкнули лбами, — говорит Анатолий Змитрович. — Никто не понимает, как исполнять это постановление. Но при этом арендаторам уже начали насчитывать расходы на возмещение затрат, которые превышают не только коммунальные платежи, но и саму арендную плату».

Директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства отмечает, что раньше расходы на содержание зданий, что было абсолютно логично, учитывались в самой арендной плате. Этой суммы было достаточно, чтобы арендодатель покрывал свои расходы и имел с этого какую-то прибыль.

Кроме того, взаимоотношения арендаторов и собственников регулировал указ Лукашенко №150 от 29 марта 2012 года «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Согласно ему, базовая арендная величина ежегодно увеличивались на индекс роста потребительских цен, позволяя компенсировать и возмещать затраты арендодателей.

«То есть, 6 лет мы считали по одной схеме, а потом, не меняя 150-й указ, вдруг раз перешли на другую, – возмущается Анатолий Змитрович. – Получается, что вы сняли коттедж, платите в месяц 1000 рублей и коммуналку, и спокойно живете. А потом вдруг приходит хозяин и объявляет вам: так, я тут крышу решил починить, фасады покрасить, стены побелить, ну а все расходы на вас повешу – вот вам счет, оплачивайте. Как, понравилось бы вам такое? Но именно это сейчас происходит с арендаторами».

Вообще, новое постановление вызывает ряд вопросов, на которые пока нет внятных ответов. Будут ли собственники помещений ставить в известность арендаторов о начале работ и сроках их продолжительности, чтобы арендатор смог заранее определить свои возможности и смог вовремя отказаться от аренды? Как, например, посчитать и распределить суммы затрат общего освещения, если для этого отсутствуют отдельные электросчетчики? Будут ли арендаторы платить за замену окон по всему зданию, если в их помещении окна отсутствуют? Будут ли арендаторы участвовать в выборе подрядчиков для ремонтных работ, вести контроль за ходом работ, стоимостью закупаемых материалов, а также проверять расчеты за выполненные работы? Ну и самое главное: какие гарантии есть у арендаторов, что их не «попросят на выход», после того, как они возместят расходы на эксплуатацию, содержание и ремонт? В случае расторжения договора по инициативе собственника, будут ли арендатору возмещены расходы, понесенные ранее?

«Возвращаясь к примеру с коттеджем, не получится ли так, что вы согласитесь на условия собственника, оплатите ремонт крыши, стен и фасада, а через месяц вас просто попросят съехать. Мол, простите, но договор расторгнут», – объясняет Анатолий Змитрович.

Для всех было бы легче, если бы постановление отменили

В настоящее время аналитический центр Республиканской конфедерации предпринимательства направил письма в правительство и Администрацию президента с предложением рассмотреть возможность приостановления постановления. Потоки писем с жалобами от предпринимателей пошли и в Министерство коммунального хозяйства.

Представители бизнес-сообщества отмечают, что «оплачивая и возмещая все платежи, арендатор по праву должен стать собственником этих помещений, так как он участвует в 100% финансировании содержания недвижимого имущества согласно своей доли. Кроме того, постановление изменило саму суть понятия «арендная плата», которая теперь становится сверхприбылью арендодателя и непонятным платежом для арендатора».

Во время подготовки материала стало известно, что в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства состоялось совещание о необходимости корректировки постановления №433. Предложения, озвученные на данной встрече, будут переданы в Совмин.