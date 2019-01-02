Венус Уильямс: Азаренко была достойна победы, но все решили мелочи 2 2.01.2019, 10:09

По уровню матч американки с белоруской в Окленде напоминал финал.

Американка Венус Уильямс прокомментировала победу над Викторией Азаренко (6:3, 1:6, 6:3) в первом круге турнира ВТА в Окленде, сообщает pressball.by.

"Честно говоря, по уровню матч с Азаренко скорее напоминал финал. Жаль, что нам пришлось встретиться так рано. К тому же, в матче было много сумбура, поскольку ты должен начать первую игру сезоне в хорошем темпе, но, в то же время, ты должна бороться сама с собой, потому что ты давно не играла.

В общем, встреча вышла сумбурной, нам обеим нужно провести несколько матчей, чтобы нащупать необходимый ритм и играть лучше.

Не могу сказать, что я хотела бы на старте каждого сезона играть с бывшими первыми ракетками мира. А ведь это второй год подряд, когда мне приходится это делать.

К сожалению, кто-то должен был проиграть. Виктория была вполне достойна победы в этом матче, но все решили мелочи", — цитирует Уильямс stuff.co.nz.